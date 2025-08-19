Верховный Суд поставил точку по делу ЖК на Днепровской набережной – киевлянам вернули право на свободный доступ к Днепру

Верховный Суд подтвердил: набережная Днепра в Дарницком районе должна быть открыта всем киевлянам, а не только жителям жилого комплекса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд удовлетворил иск Киевской городской прокуратуры и прекратил владение частного общества на берегоукрепления (гидротехнические сооружения) в урочище Берковщина.

Как указывают в прокуратуре, речь идет о набережной рядом с жилым комплексом в Дарницком районе столицы.

Гидротехнические сооружения, которые согласно технической документации выполнены в виде набережной длиной почти 500 кв. м, выполняют функции защиты от размыва. Частное общество в 2020 году зарегистрировало на них право частной собственности. Вместе с тем, указанные берегоукрепления расположены на коммунальном земельном участке водного фонда площадью более 3,1 га стоимостью свыше 67 млн грн в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр.

В то же время владельцы гидросооружений устанавливали шлагбаумы и ворота, перекрывая доступ к реке всем, кто не проживал в комплексе.

Прокуратура доказала, что регистрация частного права собственности фактически ограничивала киевлян в бесплатном доступе к водному ресурсу.

Суд согласился с аргументами прокуроров и постановил, что право собственности на гидротехнические сооружения на землях водного фонда не может быть зарегистрировано ни за кем.

Таким образом, суд поставил точку в этом деле: доступ к набережной Днепра открыт для всех жителей города, а не только для жильцов одного жилого комплекса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.