Верховный Суд поставил точку по делу ЖК на Днепровской набережной – киевлянам вернули право на свободный доступ к Днепру

Верховный Суд удовлетворил иск Киевской городской прокуратуры и прекратил владение частного общества на берегоукрепления (гидротехнические сооружения) в урочище Берковщина.
Как указывают в прокуратуре, речь идет о набережной рядом с жилым комплексом в Дарницком районе столицы.
Гидротехнические сооружения, которые согласно технической документации выполнены в виде набережной длиной почти 500 кв. м, выполняют функции защиты от размыва. Частное общество в 2020 году зарегистрировало на них право частной собственности. Вместе с тем, указанные берегоукрепления расположены на коммунальном земельном участке водного фонда площадью более 3,1 га стоимостью свыше 67 млн грн в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр.
В то же время владельцы гидросооружений устанавливали шлагбаумы и ворота, перекрывая доступ к реке всем, кто не проживал в комплексе.
Прокуратура доказала, что регистрация частного права собственности фактически ограничивала киевлян в бесплатном доступе к водному ресурсу.
Суд согласился с аргументами прокуроров и постановил, что право собственности на гидротехнические сооружения на землях водного фонда не может быть зарегистрировано ни за кем.
Таким образом, суд поставил точку в этом деле: доступ к набережной Днепра открыт для всех жителей города, а не только для жильцов одного жилого комплекса.
