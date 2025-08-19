Практика судів
  1. В Україні

В Україні запрацювала перша держпослуга з підтримкою штучного інтелекту

15:24, 19 серпня 2025
Тепер у системі «єДозвіл» штучний інтелект автоматично перевіряє документи для оформлення ветеринарної ліцензії.
В Україні запрацювала перша держпослуга з підтримкою штучного інтелекту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерства економіки та цифрової трансформації презентували першу державну послугу, що використовує штучний інтелект. Йдеться про оформлення ветеринарної ліцензії у системі «єДозвіл», яка автоматично здійснює попередню перевірку документів.

«єДозвіл» — це державна платформа для подання заяв на отримання та зміну дозволів і ліцензій. Коли підприємець подає документи через портал «Дія», система перевіряє їх на наявність усіх потрібних даних та помилок, допомагає державним експертам у прийнятті рішень і передає результат назад у «Дію».

Новий ШІ-модуль зменшує кількість відмов, пришвидшує розгляд заяв та вивільняє час експертів для складніших завдань. Всі обчислення відбуваються всередині країни з дотриманням стандартів інформаційної безпеки.

Водночас у Мінекономіки зауважили, що запуск ШІ-модулю у ветеринарній ліцензії — це лише перший крок. Його ефективність стане підґрунтям для подальшого розширення цифрового ліцензування та дозвільних процедур в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чиновники США та Європи почали роботу зі зміцнення української армії – Bloomberg

Гарантії, які будуть конкретизовані представниками армії та розвідки, спрямовані на те, щоб дозволити Україні нарощувати чисельність військ без обмежень.

Парламент ухвалив постанову про нагороди Верховної Ради

Депутати проголосували за запровадження премій, стипендій, відзнак та почесних відзнак Верховної Ради.

Верховна Рада схвалила законопроект про виплату 50 тисяч грн всім жінкам, які народили дитину

Функції призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми пропонується передати до повноважень Пенсійного фонду.

Верховна Рада провалила голосування за склад Дорадчої групи експертів з відбору членів Рахункової палати з вирішальним голосом міжнародних членів

Рішення про затвердження складу Дорадчої групи експертів, яка має відібрати членів Рахункової палати, підтримало лише 219 депутатів.

Верховна Рада схвалила законопроект щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку

Метою є ефективне реагування на випадки неплатоспроможності банків для мінімізації ризиків можливих панічних настроїв у суспільстві.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва