В Україні запрацювала перша держпослуга з підтримкою штучного інтелекту

Тепер у системі «єДозвіл» штучний інтелект автоматично перевіряє документи для оформлення ветеринарної ліцензії.

Міністерства економіки та цифрової трансформації презентували першу державну послугу, що використовує штучний інтелект. Йдеться про оформлення ветеринарної ліцензії у системі «єДозвіл», яка автоматично здійснює попередню перевірку документів.

«єДозвіл» — це державна платформа для подання заяв на отримання та зміну дозволів і ліцензій. Коли підприємець подає документи через портал «Дія», система перевіряє їх на наявність усіх потрібних даних та помилок, допомагає державним експертам у прийнятті рішень і передає результат назад у «Дію».

Новий ШІ-модуль зменшує кількість відмов, пришвидшує розгляд заяв та вивільняє час експертів для складніших завдань. Всі обчислення відбуваються всередині країни з дотриманням стандартів інформаційної безпеки.

Водночас у Мінекономіки зауважили, що запуск ШІ-модулю у ветеринарній ліцензії — це лише перший крок. Його ефективність стане підґрунтям для подальшого розширення цифрового ліцензування та дозвільних процедур в Україні.

