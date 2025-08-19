Практика судов
В Украине заработала первая госуслуга с поддержкой искусственного интеллекта

15:24, 19 августа 2025
Теперь в системе «еДозвил» искусственный интеллект автоматически проверяет документы для оформления ветеринарной лицензии.
В Украине заработала первая госуслуга с поддержкой искусственного интеллекта
Министерства экономики и цифровой трансформации представили первую государственную услугу, использующую искусственный интеллект. Речь идет об оформлении ветеринарной лицензии в системе «еДозвил», которая автоматически осуществляет предварительную проверку документов.

«еДозвил» — это государственная платформа для подачи заявлений на получение и изменение разрешений и лицензий. Когда предприниматель подает документы через портал «Дия», система проверяет их на наличие всех необходимых данных и ошибок, помогает государственным экспертам в принятии решений и передает результат обратно в «Дию».

Новый ИИ-модуль уменьшает количество отказов, ускоряет рассмотрение заявлений и освобождает время экспертов для более сложных задач. Все вычисления происходят внутри страны с соблюдением стандартов информационной безопасности.

В то же время в Минэкономики отметили, что запуск ИИ-модуля в ветеринарной лицензии — это лишь первый шаг. Его эффективность станет основой для дальнейшего расширения цифрового лицензирования и разрешительных процедур в Украине.

