В Украине заработала первая госуслуга с поддержкой искусственного интеллекта

Теперь в системе «еДозвил» искусственный интеллект автоматически проверяет документы для оформления ветеринарной лицензии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерства экономики и цифровой трансформации представили первую государственную услугу, использующую искусственный интеллект. Речь идет об оформлении ветеринарной лицензии в системе «еДозвил», которая автоматически осуществляет предварительную проверку документов.

«еДозвил» — это государственная платформа для подачи заявлений на получение и изменение разрешений и лицензий. Когда предприниматель подает документы через портал «Дия», система проверяет их на наличие всех необходимых данных и ошибок, помогает государственным экспертам в принятии решений и передает результат обратно в «Дию».

Новый ИИ-модуль уменьшает количество отказов, ускоряет рассмотрение заявлений и освобождает время экспертов для более сложных задач. Все вычисления происходят внутри страны с соблюдением стандартов информационной безопасности.

В то же время в Минэкономики отметили, что запуск ИИ-модуля в ветеринарной лицензии — это лишь первый шаг. Его эффективность станет основой для дальнейшего расширения цифрового лицензирования и разрешительных процедур в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.