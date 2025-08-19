Парламент ухвалив постанову про нагороди Верховної Ради

Депутати проголосували за запровадження премій, стипендій, відзнак та почесних відзнак Верховної Ради.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 19 серпня прийняла постанову 13626 про нагороди Верховної Ради.

Установлено такі нагороди Верховної Ради:

почесні відзнаки;

відзнаки;

премії;

стипендії

ювілейні, пам'ятні нагороди з особливих нагод, що визначаються окремими постановами Верховної Ради.

До почесних відзнак Верховної Ради належать:

«Золота медаль Верховної Ради імені Михайла Грушевського», якою нагороджуються громадяни України за видатні та особливі заслуги в збереженні національної пам’яті Українського народу, утвердженні державного суверенітету та незалежності України, піднесенні її міжнародного авторитету, розвитку демократії та парламентаризму в Україні, захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина;

«Золота медаль Верховної Ради імені Анни Київської», якою нагороджуються іноземці, особи без громадянства за особливий внесок в зміцнення політичних і культурних зв'язків України з іншими державами, поширення української культури за кордоном, розвиток демократії та міжпарламентського співробітництва, вирішення конфліктів у політичний спосіб, забезпечення сталого миру між народами;

«Нагрудний знак Верховної Ради «За розбудову парламентаризму» імені Вячеслава Чорновола», якою нагороджуються громадяни України, іноземці та особи без громадянства за видатні заслуги у становленні та розвитку українського парламентаризму, зміцненні демократичних інститутів в Україні, особистий внесок у розвиток міжпарламентської співпраці;

«Нагрудний знак Верховної Ради «За служіння Українському народу» імені Левка Лук’яненка», якою нагороджуються громадяни України за самовіддане служіння Українському народу, зміцнення української державності та державного суверенітету України, захист національних інтересів, розвиток громадянського суспільства в Україні;

«Нагрудний знак Верховної Ради «За нашу і вашу свободу», якою нагороджуються іноземці та особи без громадянства за значний особистий внесок у захист української державності, державного суверенітету та територіальної цілісності України, її національних інтересів, розвиток громадянського суспільства в Україні;

«Нагрудний знак Верховної Ради «Гідність і відвага» імені Євгена Коновальця», якою нагороджуються громадяни України за виявлення особистої мужності, самовідданості і відваги в захисті України, відстоюванні її національних інтересів, під час порятунку людей.

До відзнак Верховної Ради належать:

1) «Подяка Голови Верховної Ради», якою нагороджуються:

а) громадяни України – за бездоганну працю, зразкове виконання службових обов’язків, значні особисті досягнення у професійній діяльності, лідерство та ініціативу у забезпеченні сталого розвитку України, активну громадянську позицію;

б) іноземці та особи без громадянства – за волонтерську діяльність або інший особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, її економічне відновлення та сталий розвиток;

в) трудові колективи підприємств, установ та організацій, об’єднання громадян, військові з’єднання, частини і підрозділи військових формувань, утворених відповідно до закону, – за відданість цілям сталого розвитку України, значні успіхи у відповідній сфері діяльності;

2) «Цінний подарунок Голови Верховної Ради», яким нагороджуються:

а) громадяни України - за особистий внесок у розвиток парламентаризму та демократії, зміцнення засад місцевого самоврядування, розвиток територіальних громад;

б) іноземці та особи без громадянства - за особистий внесок у розвиток дружніх відносин України з іншими державами;

3) «Подяка комітету Верховної Ради», якою нагороджуються за успіхи у відповідній сфері діяльності громадяни України, трудові колективи підприємств, установ та організацій, об’єднання громадян, військові з’єднання, частини і підрозділи військових формувань, утворених відповідно до закону.

До премій Верховної Ради належать:

1) Премія Верховної Ради імені Пилипа Орлика;

2) Премія Верховної Ради імені Ігоря Юхновського;

3) Премія Верховної Ради імені Василя Сухомлинського;

4) Премія Верховної Ради імені Бориса Грінченка.

До стипендій Верховної Ради належать:

1) Стипендія Верховної Ради імені Івана Огієнка;

2) Стипендія Верховної Ради імені Григорія Сковороди;

3) Стипендія Верховної Ради імені Бориса Патона.

Перейменовано такі премії та стипендії Верховної Ради:

1) Премію Верховної Ради за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування – на Премію Верховної Ради імені Пилипа Орлика;

2) Премію Верховної Ради педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти – на Премію Верховної Ради імені Василя Сухомлинського;

3) Премію Верховної Ради молодим ученим – на Премію Верховної Ради імені Ігоря Юхновського;

4) Премію Верховної Ради найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, – на Премію Верховної Ради імені Бориса Грінченка;

5) іменні академічні стипендії Верховної Ради здобувачам фахової передвищої та вищої освіти – на стипендії Верховної Ради імені Івана Огієнка;

6) соціальні стипендії Верховної Ради для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти – на стипендії Верховної Ради імені Григорія Сковороди;

7) іменні стипендії Верховної Ради для молодих учених – докторів наук – на стипендії Верховної Ради імені Бориса Патона.

Умови нагородження, порядок представлення до нагородження тощо визначаються положеннями про ці нагороди, що затверджує голова Верховної Ради.

Розміри премій та стипендій, порядок ініціювання їх присудження та призначення, порядок їх фінансування визначаються положеннями про ці премії та стипендії, що затверджує Верховна Рада.

Про нагородження почесною відзнакою, відзнаками «Подяка Голови Верховної Ради», «Цінний подарунок Голови Верховної Ради» видається розпорядження голови Верховної Ради.

Про нагородження відзнакою «Подяка комітету Верховної Ради» приймається рішення відповідним комітетом Верховної Ради.

Про присудження премії, призначення стипендії Верховної Ради у відповідному році приймається постанова Верховної Ради.

Також визнано такою, що втратила чинність, постанову Верховної Ради «Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради» від 5 липня 2001 року №2541-ІІІ. Положення цього пункту не впливає на правовий статус відзнак Верховної Ради, вручених до набрання чинності цією Постановою.

Голові Верховної Ради до 31 грудня 2025 року доручено затвердити положення про почесні відзнаки та відзнаки і утворити Комісію з питань нагородження почесними відзнаками Верховної Ради та затвердити її персональний склад.

Апарату Верховної Ради доручається до 31 грудня 2025 року здійснити організаційні, матеріально-технічні та фінансові заходи для забезпечення виконання цієї постанови.

Ця Постанова набирає чинності 1 січня 2026 року.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.