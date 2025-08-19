Парламент принял постановление о наградах Верховной Рады

Депутаты проголосовали за введение премий, стипендий, отличий и почетных наград Верховной Рады.

Верховная Рада 19 августа приняла постановление 13626 о наградах Верховной Рады.

Установлены такие награды Верховной Рады:

почетные награды;

отличия;

премии;

стипендии;

юбилейные, памятные награды по особым случаям, которые определяются отдельными постановлениями Верховной Рады.

К почетным наградам Верховной Рады относятся:

«Золотая медаль Верховной Рады имени Михаила Грушевского», которой награждаются граждане Украины за выдающиеся и особые заслуги в сохранении национальной памяти Украинского народа, утверждении государственного суверенитета и независимости Украины, повышении ее международного авторитета, развитии демократии и парламентаризма в Украине, защите конституционных прав и свобод человека и гражданина;

«Золотая медаль Верховной Рады имени Анны Киевской», которой награждаются иностранцы, лица без гражданства за особый вклад в укрепление политических и культурных связей Украины с другими государствами, распространение украинской культуры за рубежом, развитие демократии и межпарламентского сотрудничества, разрешение конфликтов политическим способом, обеспечение устойчивого мира между народами;

«Нагрудный знак Верховной Рады «За развитие парламентаризма» имени Вячеслава Чорновола», которой награждаются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства за выдающиеся заслуги в становлении и развитии украинского парламентаризма, укреплении демократических институтов в Украине, личный вклад в развитие межпарламентского сотрудничества;

«Нагрудный знак Верховной Рады «За служение Украинскому народу» имени Левка Лукьяненко», которой награждаются граждане Украины за самоотверженное служение Украинскому народу, укрепление украинской государственности и государственного суверенитета Украины, защиту национальных интересов, развитие гражданского общества в Украине;

«Нагрудный знак Верховной Рады «За нашу и вашу свободу», которой награждаются иностранцы и лица без гражданства за значительный личный вклад в защиту украинской государственности, государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, ее национальных интересов, развитие гражданского общества в Украине;

«Нагрудный знак Верховной Рады «Достоинство и отвага» имени Евгения Коновальца», которой награждаются граждане Украины за проявление личного мужества, самоотверженности и отваги в защите Украины, отстаивании ее национальных интересов, во время спасения людей.

К отличиям Верховной Рады относятся:

«Благодарность Председателя Верховной Рады», которой награждаются: а) граждане Украины – за безупречный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, значительные личные достижения в профессиональной деятельности, лидерство и инициативу в обеспечении устойчивого развития Украины, активную гражданскую позицию; б) иностранцы и лица без гражданства – за волонтерскую деятельность или иной личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, ее экономическое восстановление и устойчивое развитие; в) трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций, объединения граждан, воинские соединения, части и подразделения воинских формирований, созданных в соответствии с законом, – за преданность целям устойчивого развития Украины, значительные успехи в соответствующей сфере деятельности; «Ценный подарок Председателя Верховной Рады», которым награждаются: а) граждане Украины - за личный вклад в развитие парламентаризма и демократии, укрепление основ местного самоуправления, развитие территориальных общин; б) иностранцы и лица без гражданства - за личный вклад в развитие дружественных отношений Украины с другими государствами; «Благодарность комитета Верховной Рады», которой награждаются за успехи в соответствующей сфере деятельности граждане Украины, трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций, объединения граждан, воинские соединения, части и подразделения воинских формирований, созданных в соответствии с законом.

К премиям Верховной Рады относятся:

Премия Верховной Рады имени Пилипа Орлика; Премия Верховной Рады имени Игоря Юхновского; Премия Верховной Рады имени Василия Сухомлинского; Премия Верховной Рады имени Бориса Гринченко.

К стипендиям Верховной Рады относятся:

Стипендия Верховной Рады имени Ивана Огиенко; Стипендия Верховной Рады имени Григория Сковороды; Стипендия Верховной Рады имени Бориса Патона.

Переименованы такие премии и стипендии Верховной Рады:

Премия Верховной Рады за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления – в Премию Верховной Рады имени Пилипа Орлика; Премия Верховной Рады педагогическим работникам учреждений дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и внешкольного образования – в Премию Верховной Рады имени Василия Сухомлинского; Премия Верховной Рады молодым ученым – в Премию Верховной Рады имени Игоря Юхновского; Премия Верховной Рады лучшим участникам внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, – в Премию Верховной Рады имени Бориса Гринченко; именные академические стипендии Верховной Рады соискателям профессионального высшего и высшего образования – в стипендии Верховной Рады имени Ивана Огиенко; социальные стипендии Верховной Рады для соискателей профессионального высшего и высшего образования – в стипендии Верховной Рады имени Григория Сковороды; именные стипендии Верховной Рады для молодых ученых – докторов наук – в стипендии Верховной Рады имени Бориса Патона.

Условия награждения, порядок представления к награждению и т.д. определяются положениями об этих наградах, которые утверждает председатель Верховной Рады.

Размеры премий и стипендий, порядок инициирования их присуждения и назначения, порядок их финансирования определяются положениями об этих премиях и стипендиях, которые утверждает Верховная Рада.

О награждении почетной наградой, наградами «Благодарность Председателя Верховной Рады», «Ценный подарок Председателя Верховной Рады» издается распоряжение председателя Верховной Рады.

О награждении отличием «Благодарность комитета Верховной Рады» принимается решение соответствующим комитетом Верховной Рады.

О присуждении премии, назначении стипендии Верховной Рады в соответствующем году принимается постановление Верховной Рады.

Также признано утратившим силу постановление Верховной Рады «О Почетной грамоте и Грамоте Верховной Рады» от 5 июля 2001 года №2541-III. Положения этого пункта не влияют на правовой статус наград Верховной Рады, врученных до вступления в силу этого Постановления.

Председателю Верховной Рады до 31 декабря 2025 года поручено утвердить положения о почетных наградах и отличиях и создать Комиссию по вопросам награждения почетными наградами Верховной Рады и утвердить ее персональный состав.

Аппарату Верховной Рады поручается до 31 декабря 2025 года осуществить организационные, материально-технические и финансовые мероприятия для обеспечения выполнения этого постановления.

Это Постановление вступает в силу 1 января 2026 года.

Автор: Наталя Мамченко

