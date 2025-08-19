Коли цигарки на робочому місці можуть стати причиною порушення трудової дисципліни — висновок суду

Позивач оскаржив наказ про накладення на нього дисциплінарного стягнення у вигляді догани за пронос предметів для паління у виробниче приміщення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Принесення цигарок на робоче місце може призвести до накладення стягнення за порушення трудової дисципліни, якщо відповідні обмеження передбачені правилами внутрішнього трудовго розпорядку. Про це інформує Схiдне міжрегiональне управлiння Держпрацi, посилаючись на рішення Броварського міськрайонного суду.

Судом було розглянуто справу щодо оскарження накладення дисциплінарного стягнення у вигляді догани за пронос предметів для паління у виробниче приміщення (справа №361/2403/19)

Суть справи

Позивач просив визнати незаконним наказ від 08.01.2019 №18/1 про накладення на нього дисциплінарного стягнення у вигляді догани. Позов вмотивовано тим, що в дійсності він не вчиняв дисциплінарних порушень, зазначених у наказі (носіння предметів для паління у виробничому приміщенні, і відсутність бейджа на видному місці та непред'явлення його працівнику охорони на вимогу), тому не було підстав притягати його до відповідальності.

Мотивація суду

Згідно зі ст. 21 КЗпП України - трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов`язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Згідно зі ст. 142 КЗпП - трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Згідно зі ст. 139 КЗпП працівники зобов'язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір.

Згідно зі ст. 140 КЗпП трудова дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю. У трудових колективах створюється обстановка нетерпимості до порушень трудової дисципліни. Щодо окремих несумлінних працівників застосовуються в необхідних випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу.

Згідно зі ст. 147 КЗпП за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення: догана або звільнення.

З аналізу норм закону, що регулюють дані правовідносини, з наданих доказів і зі змісту наказу про звільнення суд дійшов висновку, що відповідач дотримався вимог трудового законодавства щодо притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності:

дисциплінарне стягнення накладено у визначений законом строк (протягом місяця);

від працівника були відібрані письмові пояснення, тобто працівнику була надана можливість захищатись і доводити відсутність своєї провини та порушення;

Рішення

Броварський міськрайонний суд Київської області погоджується з відповідачем у тому, що допущене позивачем порушення трудової дисципліни вважається грубим і не є суто формальним.

Позивач допустив порушення політики гігієни і санітарії, тобто допустив грубе порушення трудової дисципліни, яке є дисциплінарним проступком, за який передбачено дисциплінарне стягнення у вигляді догани як за нормами КЗпП так і за Правилами трудового та внутрішнього розпорядку на підприємстві.

Поведінка позивача і допущені ним порушення розглядаються як свідоме ігнорування працівником трудового розпорядку і трудової дисципліни та як навмисне і грубе порушення трудової дисципліни; такі дії містять у собі склад дисциплінарного проступку, який заслуговує на дисциплінарне стягнення у вигляді догани.

Відповідач, притягаючи позивача до дисциплінарної відповідальності, врахував всі конкретні обставини, сукупність допущених позивачем порушень, і дотримавшись процедури притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, обгрунтовано наклав на працівника дисциплінарне стягнення.

Таким чином, відсутні підстави для скасування оспорюваного наказу. Позов не обґрунтований і задоволенню не підлягає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.