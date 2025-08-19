Когда сигареты на рабочем месте могут стать причиной нарушения трудовой дисциплины — вывод суда

Истец обжаловал приказ о наложении на него дисциплинарного взыскания в виде выговора за понос предметов для курения в производственное помещение.

Принесение сигарет на рабочее место может привести к наложению взыскания за нарушение трудовой дисциплины, если соответствующие ограничения предусмотрены правилами внутреннего трудового распорядка. Об этом информирует Восточное межрегиональное управление Госслужбы труда, ссылаясь на решение Броварского городского районного суда.

Судом было рассмотрено дело об оспаривании наложения дисциплинарного взыскания в виде выговора за пронос предметов для курения в производственное помещение (дело №361/2403/19).

Суть дела

Истец просил признать незаконным приказ от 08.01.2019 №18/1 о наложении на него дисциплинарного взыскания в виде выговора. Иск был мотивирован тем, что в действительности он не совершал дисциплинарных нарушений, указанных в приказе (ношение предметов для курения в производственном помещении, отсутствие бейджа на видном месте и непредъявление его сотруднику охраны по требованию), поэтому не было оснований привлекать его к ответственности.

Мотивация суда

Согласно ст. 21 КЗоТ Украины – трудовой договор является соглашением между работником и владельцем предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им органом либо физическим лицом, по которому работник обязуется выполнять работу, определённую этим соглашением, с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а владелец предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган либо физическое лицо обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон.

Согласно ст. 142 КЗоТ – трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях, организациях определяется правилами внутреннего трудового распорядка.

Согласно ст. 139 КЗоТ работники обязаны трудиться честно и добросовестно, своевременно и точно выполнять распоряжения владельца или уполномоченного им органа, соблюдать трудовую и технологическую дисциплину, требования нормативных актов об охране труда, бережно относиться к имуществу владельца, с которым заключён трудовой договор.

Согласно ст. 140 КЗоТ трудовая дисциплина на предприятиях, в учреждениях, организациях обеспечивается созданием необходимых организационных и экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, методами убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный труд. В трудовых коллективах создаётся атмосфера нетерпимости к нарушениям трудовой дисциплины. В отношении отдельных недобросовестных работников применяются в необходимых случаях меры дисциплинарного и общественного воздействия.

Согласно ст. 147 КЗоТ за нарушение трудовой дисциплины к работнику может быть применено одно из таких взысканий: выговор или увольнение.

Из анализа норм закона, регулирующих данные правоотношения, из представленных доказательств и из содержания приказа об увольнении суд пришёл к выводу, что ответчик соблюдал требования трудового законодательства относительно привлечения работника к дисциплинарной ответственности:

дисциплинарное взыскание наложено в установленный законом срок (в течение месяца);

у работника были взяты письменные объяснения, то есть работнику была предоставлена возможность защищаться и доказывать отсутствие своей вины и нарушения.

Решение

Броварской горрайонный суд Киевской области соглашается с ответчиком о том, что допущенное истцом нарушение трудовой дисциплины считается грубым и чисто формальным.

Истец допустил нарушение политики гигиены и санитарии, то есть допустил грубое нарушение трудовой дисциплины, являющееся дисциплинарным проступком, за который предусмотрено дисциплинарное взыскание в виде выговора как по нормам КЗоТ так и по Правилам трудового и внутреннего распорядка на предприятии.

Поведение истца и допущенные им нарушения рассматриваются как сознательное игнорирование работником трудового распорядка и трудовой дисциплины и как умышленное и грубое нарушение трудовой дисциплины; такие действия включают в себя состав дисциплинарного проступка, который заслуживает дисциплинарного взыскания посредством выговора.

Ответчик, привлекая истца к дисциплинарной ответственности, учел все конкретные обстоятельства, совокупность допущенных истцом нарушений, и придерживаясь процедуры привлечения работника к дисциплинарной ответственности, обоснованно наложил на работника дисциплинарное взыскание.

Таким образом, нет оснований для отмены оспариваемого приказа. Иск не обоснован и удовлетворению не подлежит.

