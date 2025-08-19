Верховная Рада рассмотрит изменения в бюджет, которыми предлагается увеличить расходы на поддержку позитивного международного имиджа Украины

Также предлагается передать налог на прибыль предприятий от бюджета Киева в общий фонд госбюджета и увеличить оклады прокурорам.

Верховная Рада рассмотрит в целом законопроект 13439-3 о внесении изменений в Государственный бюджет на 2025 год.

Как ранее сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа, законопроект касается преимущественно невоенных расходов.

По ее словам, среди основных статей, на которые предлагается увеличить расходы:

на 25,7 млрд грн – увеличение пополнения резервного фонда госбюджета (непредвиденные военные и гуманитарные расходы);

– увеличение пополнения резервного фонда госбюджета (непредвиденные военные и гуманитарные расходы); 4,3 млрд грн для Минцифры, из которых: 1,4 млрд грн – новая программа Минцифры для закупки специальной техники, дронов и оборудования для тестирования в боевых условиях; 2,8 млрд грн – гранты на развитие производства в сфере defense tech .

для Минцифры, из которых:

Также учтена поправка 165, поданная народными депутатами Давидом Арахамией и Александром Корниенко, которой предлагается увеличить Министерству иностранных дел расходы общего фонда государственного бюджета в общей сложности на 55,7 млн грн, в том числе по бюджетным программам:

«Руководство и управление в сфере государственной политики по внешним отношениям» – потребительские расходы на 19,3 млн грн (из них оплата труда – на 11,8 млн грн );

(из них оплата труда – на ); «Функционирование иностранных дипломатических учреждений Украины и расширение сети собственности Украины для нужд этих учреждений» – на 7,2 млн грн ;

; «Финансовая поддержка обеспечения международного позитивного имиджа Украины, обеспечение деятельности Украинского института, мероприятия по поддержке связей с украинцами, проживающими за пределами Украины» – потребительские расходы на 29,2 млн грн (в том числе на оплату труда – на 9,5 млн грн).

Законопроектом предусматривается урегулировать вопросы, которые, в частности, касаются следующего:

предоставление разрешения Министерству финансов превышать предельный объем государственного долга на объем привлеченных кредитов (займов) в соответствии с соглашениями с ЕС, иностранными государствами, иностранными финансовыми учреждениями и международными финансовыми организациями, возврат которых будет осуществляться за счет источников, отличных от государственного бюджета, в том числе за счет доходов, полученных от замороженных активов РФ, в соответствии с механизмом кредитного сотрудничества с Украиной;

установить, что с 1 августа 2025 года по 31 декабря 2025 года для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры будет применяться прожиточный минимум в размере 2102 гривны (с целью устранения разногласий в оплате труда между прокурорами и работниками правоохранительных органов). При этом эти изменения не будут основанием для пересмотра (перерасчета) ранее назначенных пенсий прокурорам и выдачи органами прокуратуры справок о размере заработной платы (денежного обеспечения), которая учитывается для перерасчета пенсии;

по для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры будет применяться прожиточный минимум в размере (с целью устранения разногласий в оплате труда между прокурорами и работниками правоохранительных органов). При этом эти изменения не будут основанием для пересмотра (перерасчета) ранее назначенных пенсий прокурорам и выдачи органами прокуратуры справок о размере заработной платы (денежного обеспечения), которая учитывается для перерасчета пенсии; поступления налога на прибыль предприятий, который согласно Бюджетному кодексу относится к доходам бюджета города Киева, будут зачислять в полном объеме в общий фонд Государственного бюджета;

предоставить право Минфину осуществлять выплаты, связанные со сделками с государственными деривативами, за счет размещения (эмиссии) сверхплановых объемов облигаций внешнего государственного займа;

использования остатка средств, перечисленных в соответствии со статьей 50 Закона «О Государственном бюджете на 2024 год» в специальный фонд государственного бюджета для Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины (в сумме 706,6 млн грн ) и не использованных в 2024 году;

) и не использованных в 2024 году; осуществления выполнения Минсоцполитики задач, проектов и работ, направленных на развитие программно-аппаратного обеспечения Единой информационной системы социальной сферы, которые реализуются за счет бюджетных средств, по согласованию с Генеральным государственным заказчиком Национальной программы информатизации;

увеличения расходов отдельным главным распорядителям средств государственного бюджета на выполнение соответствующих задач и мероприятий за счет сокращения расходов по другим бюджетным программам.

В окончательной редакции законопроекта 13439-3 бюджетный комитет предлагает учесть предложения, в частности, по:

исключению новой статьи 53, которой предоставлялось правительству право сокращать расходы общего фонда государственного бюджета и предоставление кредитов из общего фонда государственного бюджета по бюджетным программам главных распорядителей средств государственного бюджета и увеличивать расходы общего фонда государственного бюджета главных распорядителей средств государственного бюджета, относящихся к сектору безопасности и обороны;

возможности направления свободных остатков средств местных бюджетов (кроме субвенций из других бюджетов) и остатков средств бюджета развития местных бюджетов (кроме субвенций из других бюджетов и средств местных внутренних и внешних заимствований), которые образовались на конец 2024 года, по решениям соответствующих местных советов (военных администраций) также на строительство/приобретение жилья для ВПЛ или предоставление кредитов таким лицам на приобретение жилья;

предусмотрению средств на мероприятия по обеспечению безопасности от последствий вооруженной агрессии российской федерации в учреждениях оздоровления и отдыха, которые расположены в западных регионах Украины, детей военнослужащих, внутренне перемещенных лиц, лиц, которые освобождаются или освобождены с военной службы из числа ветеранов войны, которые имеют особые заслуги перед Родиной, погибших (умерших) Защитников (Защитниц) путем восстановления их физического, ментального и психологического здоровья, по новой бюджетной программе в объеме 160 млн грн ;

; установлению новой субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на строительство нового жилья, реконструкцию существующих жилых домов и общежитий, а также переоборудование нежилых помещений в жилые для формирования фондов жилья временного проживания в сумме 1 млрд грн ;

; увеличению расходов на:

выплаты военнослужащим Госспецсвязи в сумме 169 млн грн ;

;

закупку лекарственных средств для обеспечения оказания медицинской помощи военнослужащим клинической больницей «Феофания» Государственного управления делами в сумме 70 млн грн ;

;

функционирование иностранных дипломатических учреждений Украины и поддержку обеспечения международного позитивного имиджа Украины в сумме 55,7 млн грн.

Автор: Наталя Мамченко

