Австралийскую авиакомпанию Qantas оштрафовали на рекордные $90 млн за увольнение работников из-за пандемии

Qantas проиграла дело в Федеральном суде Австралии.

Федеральный суд Австралии обязал крупнейшую авиакомпанию страны, Qantas Airways, выплатить рекордный штраф в размере 90 миллионов австралийских долларов (примерно 58,64 миллиона долларов США) за незаконное увольнение 1820 наземных работников во время пандемии COVID-19. Судья Майкл Ли, объявляя решение, резко раскритиковал компанию за отсутствие искреннего раскаяния и сомнительную судебную стратегию. Об этом пишет CNN.

Этот штраф стал крупнейшим в истории австралийского трудового законодательства, наложенным судом. Судья отметил, что сумма, которая составляет около 75% от максимально возможного штрафа, должна служить четким сигналом, что такие нарушения нельзя считать «обычными затратами на ведение бизнеса». Из общей суммы 50 миллионов австралийских долларов будет передано Профсоюзу транспортников (TWU), который инициировал иск против авиакомпании.

Предпосылки дела

В 2020 году, во время пандемии, руководство Qantas приняло решение уволить 1820 работников наземного обслуживания, передав их функции подрядчикам. В 2021 году Федеральный суд признал эти действия незаконными, классифицировав их как «неблагоприятные» в отношении работников, поскольку они препятствовали реализации их трудовых прав и права на объединение в профсоюзы, что является нарушением Закона о справедливом труде.

Судья выразил сомнения в искренности извинений компании, указав, что заявления Qantas о раскаянии больше касались репутационных потерь, чем сочувствие к пострадавшим работникам. Он также раскритиковал поведение компании во время судебного процесса, в частности ее попытки обжаловать решение 2021 года в Высоком суде без надлежащего обоснования и игнорирование выводов о незаконности действий. Кроме того, Ли обратил внимание на то, что нынешний генеральный директор Qantas Ванесса Хадсон, которая на момент увольнений была финансовым директором, не выступила свидетелем в суде, что, по его мнению, ослабило доверие к заявлениям компании об изменении корпоративной культуры.

Реакция сторон

Национальный секретарь TWU Майкл Кейн назвал решение суда победой профсоюза над «безжалостным великаном». «Несмотря на все трудности, мы достигли справедливости для работников», - заявил он.

Юридическая фирма Maurice Blackburn Lawyers, которая представляла TWU, подчеркнула, что этот штраф является «монументальным» из-за масштаба нарушений Qantas. Профессор трудового права Сиднейского университета Шей МакКристал отметила, что решение суда является важным сигналом для работодателей: нарушения трудового законодательства будут иметь серьезные последствия, а профсоюзы могут эффективно защищать права работников.

Реакция Qantas

Генеральный директор Qantas Ванесса Хадсон в своем заявлении выразила извинения перед уволенными работниками и их семьями, подтвердив, что компания выполнит решение суда и оплатит штраф. Кроме этого, в декабре 2024 года Qantas заключила соглашение с уволенными работниками о создании компенсационного фонда на сумму 120 миллионов австралийских долларов.

