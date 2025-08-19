Австралійську авіакомпанію Qantas оштрафували на рекордні $90 млн за звільнення працівників через пандемію

Qantas програла справу у Федеральному суді Австралії.

Федеральний суд Австралії зобов’язав найбільшу авіакомпанію країни, Qantas Airways, виплатити рекордний штраф у розмірі 90 мільйонів австралійських доларів (приблизно 58,64 мільйона доларів США) за незаконне звільнення 1820 наземних працівників під час пандемії COVID-19. Суддя Майкл Лі, оголошуючи рішення, різко розкритикував компанію за відсутність щирого каяття та сумнівну судову стратегію. Про це пише CNN.

Цей штраф став найбільшим в історії австралійського трудового законодавства, накладеним судом. Суддя зазначив, що сума, яка становить близько 75% від максимально можливого штрафу, має слугувати чітким сигналом, що такі порушення не можна вважати «звичайними витратами на ведення бізнесу». Із загальної суми 50 мільйонів австралійських доларів буде передано Профспілці транспортників (TWU), яка ініціювала позов проти авіакомпанії.

Передумови справи

У 2020 році, під час пандемії, керівництво Qantas прийняло рішення звільнити 1820 працівників наземного обслуговування, передавши їхні функції підрядникам. У 2021 році Федеральний суд визнав ці дії незаконними, класифікувавши їх як «несприятливі» щодо працівників, оскільки вони перешкоджали реалізації їхніх трудових прав і права на об’єднання в профспілки, що є порушенням Закону про справедливу працю.

Суддя висловив сумніви у щирості вибачень компанії, вказавши, що заяви Qantas про каяття більше стосувалися репутаційних втрат, ніж співчуття до постраждалих працівників. Він також розкритикував поведінку компанії під час судового процесу, зокрема її спроби оскаржити рішення 2021 року у Високому суді без належного обґрунтування та ігнорування висновків про незаконність дій. Крім того, Лі звернув увагу на те, що нинішня генеральна директорка Qantas Ванесса Хадсон, яка на момент звільнень була фінансовою директоркою, не виступила свідком у суді, що, на його думку, послабило довіру до заяв компанії про зміну корпоративної культури.

Реакція сторін

Національний секретар TWU Майкл Кейн назвав рішення суду перемогою профспілки над «безжальним велетнем». «Незважаючи на всі труднощі, ми досягли справедливості для працівників», – заявив він.

Юридична фірма Maurice Blackburn Lawyers, яка представляла TWU, підкреслила, що цей штраф є «монументальним» через масштаб порушень Qantas. Професорка трудового права Сіднейського університету Шей МакКрістал зазначила, що рішення суду є важливим сигналом для роботодавців: порушення трудового законодавства матимуть серйозні наслідки, а профспілки можуть ефективно захищати права працівників.

Реакція Qantas

Генеральна директорка Qantas Ванесса Хадсон у своїй заяві висловила вибачення перед звільненими працівниками та їхніми родинами, підтвердивши, що компанія виконає рішення суду та сплатить штраф. Окрім цього, у грудні 2024 року Qantas уклала угоду зі звільненими працівниками про створення компенсаційного фонду на суму 120 мільйонів австралійських доларів.

