Практика судів
  1. У світі

Австралійську авіакомпанію Qantas оштрафували на рекордні $90 млн за звільнення працівників через пандемію

14:30, 19 серпня 2025
Qantas програла справу у Федеральному суді Австралії.
Австралійську авіакомпанію Qantas оштрафували на рекордні $90 млн за звільнення працівників через пандемію
Фото: BBC
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний суд Австралії зобов’язав найбільшу авіакомпанію країни, Qantas Airways, виплатити рекордний штраф у розмірі 90 мільйонів австралійських доларів (приблизно 58,64 мільйона доларів США) за незаконне звільнення 1820 наземних працівників під час пандемії COVID-19. Суддя Майкл Лі, оголошуючи рішення, різко розкритикував компанію за відсутність щирого каяття та сумнівну судову стратегію. Про це пише CNN.

Цей штраф став найбільшим в історії австралійського трудового законодавства, накладеним судом. Суддя зазначив, що сума, яка становить близько 75% від максимально можливого штрафу, має слугувати чітким сигналом, що такі порушення не можна вважати «звичайними витратами на ведення бізнесу». Із загальної суми 50 мільйонів австралійських доларів буде передано Профспілці транспортників (TWU), яка ініціювала позов проти авіакомпанії.

Передумови справи

У 2020 році, під час пандемії, керівництво Qantas прийняло рішення звільнити 1820 працівників наземного обслуговування, передавши їхні функції підрядникам. У 2021 році Федеральний суд визнав ці дії незаконними, класифікувавши їх як «несприятливі» щодо працівників, оскільки вони перешкоджали реалізації їхніх трудових прав і права на об’єднання в профспілки, що є порушенням Закону про справедливу працю.

Суддя висловив сумніви у щирості вибачень компанії, вказавши, що заяви Qantas про каяття більше стосувалися репутаційних втрат, ніж співчуття до постраждалих працівників. Він також розкритикував поведінку компанії під час судового процесу, зокрема її спроби оскаржити рішення 2021 року у Високому суді без належного обґрунтування та ігнорування висновків про незаконність дій. Крім того, Лі звернув увагу на те, що нинішня генеральна директорка Qantas Ванесса Хадсон, яка на момент звільнень була фінансовою директоркою, не виступила свідком у суді, що, на його думку, послабило довіру до заяв компанії про зміну корпоративної культури.

Реакція сторін

Національний секретар TWU Майкл Кейн назвав рішення суду перемогою профспілки над «безжальним велетнем». «Незважаючи на всі труднощі, ми досягли справедливості для працівників», – заявив він.

Юридична фірма Maurice Blackburn Lawyers, яка представляла TWU, підкреслила, що цей штраф є «монументальним» через масштаб порушень Qantas. Професорка трудового права Сіднейського університету Шей МакКрістал зазначила, що рішення суду є важливим сигналом для роботодавців: порушення трудового законодавства матимуть серйозні наслідки, а профспілки можуть ефективно захищати права працівників.

Реакція Qantas

Генеральна директорка Qantas Ванесса Хадсон у своїй заяві висловила вибачення перед звільненими працівниками та їхніми родинами, підтвердивши, що компанія виконає рішення суду та сплатить штраф. Окрім цього, у грудні 2024 року Qantas уклала угоду зі звільненими працівниками про створення компенсаційного фонду на суму 120 мільйонів австралійських доларів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чиновники США та Європи почали роботу зі зміцнення української армії – Bloomberg

Гарантії, які будуть конкретизовані представниками армії та розвідки, спрямовані на те, щоб дозволити Україні нарощувати чисельність військ без обмежень.

Парламент ухвалив постанову про нагороди Верховної Ради

Депутати проголосували за запровадження премій, стипендій, відзнак та почесних відзнак Верховної Ради.

Верховна Рада схвалила законопроект про виплату 50 тисяч грн всім жінкам, які народили дитину

Функції призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми пропонується передати до повноважень Пенсійного фонду.

Верховна Рада провалила голосування за склад Дорадчої групи експертів з відбору членів Рахункової палати з вирішальним голосом міжнародних членів

Рішення про затвердження складу Дорадчої групи експертів, яка має відібрати членів Рахункової палати, підтримало лише 219 депутатів.

Верховна Рада схвалила законопроект щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку

Метою є ефективне реагування на випадки неплатоспроможності банків для мінімізації ризиків можливих панічних настроїв у суспільстві.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва