Реформа украинской прокуратуры на паузе — Государственный департамент США заблокировал финансирование

Аттестацию прокуроров и процесс оптимизации органов прокуратуры пока финансировать не будут, как и различные рабочие группы, и помощь экспертов.

Процесс реформирования украинской прокуратуры, который длится уже более десяти лет, но особенно активно – с 2019 года, теперь поставлен «на паузу».

Об этом свидетельствует письмо международного проекта материальной технической помощи «Международная организация права развития» (IDLO), которое проект 31 января 2025 года направил и. о. Генерального прокурора Алексею Хоменко.

Напомним, что проект IDLO, прежде всего, известен в Украине своим участием в реформировании органов прокуратуры, поддержкой масштабной аттестации прокуроров в 2019-2021 годах и обеспечением конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

С 2023 года проект IDLO также активно занимается вопросами судебной реформы, в частности именно IDLO настаивал на установлении барьера в 75% от максимально возможного количества баллов за этап тестирования на когнитивные способности во время конкурсов на должности судей ВАКС, АП ВАКС и апелляционных судов в 2023-2024 годах.

Однако, судя по письму на имя и. о. Генпрокурора, отныне, по крайней мере, в вопросах реформирования прокуратуры, наступит перерыв.

Причина – прекращение финансирования процесса реформирования по решению Государственного департамента США.

Соответствующее письмо от IDLO 4 февраля обнародовал бывший советник директора ГБР Олег Шрам.

По информации главы представительства IDLO в Украине Левана Дучидзе, «на паузе» теперь следующие проекты:

обязательная аттестация прокуроров (длится с перерывами с 2019 года)

участие в комиссии по отбору резерва на административные должности в органах прокуратуры (комиссия создана в 2024 году с не совсем понятной целью)

внедрение рекомендаций по реформированию и оптимизации прокуратуры, вытекающих из функционального анализа прокуратуры

участие в рабочей группе по отслеживанию и возвращению незаконных активов и связанной с этим деятельности

создание общественных приемных в областных прокуратурах (проект реализуется с 2024 года)

внедрение платформы управления цифровыми данными в Тренинговом центре прокуроров

участие в различных рабочих группах по реформированию прокуратуры

другие виды экспертной помощи в контексте реформирования уголовной юстиции

мероприятия, направленные на увеличение институциональной способности Офиса Генпрокурора в соответствии со стандартами международного гуманитарного права (МГП), включая вклад в Консультативную группу по самым тяжким международным преступлениям

Вместе с тем IDLO отметило, что две другие программы, спонсором которых является Министерство иностранных дел Королевства Нидерландов, будут действовать.

Напомним, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», в США начался аудит материально-технической помощи, которая годами предоставлялась разным странам, в том числе и Украине, с помощью агентства USAID.

Автор: Вячеслав Хрипун

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