Нацполиция сможет обеспечивать привод и применять меры физического воздействия к чиновникам, которые игнорируют заседание следственных комиссий Верховной Рады

Законопроект о приводе Нацполицией должностных и служебных лиц на заседание следственных комиссий Верховной Рады рекомендован для принятия в целом.

Относительно должностных лиц и служащих, которые не хотят приходить на заседание временных следственных комиссий Верховной Рады без уважительных причин, органы Национальной полиции смогут осуществлять привод. Также полиция сможет применять к ним меры физического воздействия.

Кроме того, будет ускорена процедура увольнения министров, которые не появляются в парламент без уважительных причин.

Это предусмотрено финальной редакцией законопроекта 11387, который рекомендован для принятия во втором чтении и в целом.

Так, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности согласовал принятие в целом как закона законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и УПК по обеспечению уважения к суду и оперативности рассмотрения уголовного производства судом.

В частности, в статью 6 Регламента Верховной Рады предлагается внести дополнение, согласно которому, если в полномочия Верховной Рады входит вопрос увольнения с должности лица, которое без уважительных причин не явилось на пленарное заседание, проект постановления о его увольнении вне очереди без голосования включается в повестку дня пленарных заседаний Верховной Рады на следующий день пленарных заседаний после дня регистрации такого проекта постановления и рассматривается первым на пленарном заседании без предварительной подготовки в комитетах.

Также статья 23 Закона «О Национальной полиции» дополняется положениями, согласно которым привод может производиться по процедурному решению Верховной Рады Украины.

В статье 19 Закона «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» предусматривают, что если приглашенное следственной комиссией должностное, служебное или другое лицо не появляется на заседание следственной комиссии без уважительных причин, следственная комиссия вправе принять решение о применении к нему привода, исполнение которого обеспечивается органами Национальной полиции.

Привод заключается в принудительном сопровождении лица, к которому он применяется, лицом, выполняющим решение о осуществлении привода, к месту вызова в указанное в решении время. Решение об осуществлении привода объявляется лицу, к которому он применяется, исполняющим его лицом.

Лицо, решение об осуществлении привода которого принято следственной комиссией, обязано прибыть к месту вызова в указанное в решении о осуществлении привода время в сопровождении лица, выполняющего решение.

В случае невыполнения лицом, подлежащим приводу, законных требований по исполнению решения об осуществлении привода, к нему могут применяться меры физического воздействия, позволяющие осуществить его сопровождение к месту вызова.

Применению мер физического воздействия должно предшествовать предупреждение о намерении их применения.

В случае невозможности избежать применения мер физического воздействия они не должны превышать меры, необходимые для выполнения решения об осуществлении привода, и должны сводиться к минимальному влиянию на человека. Запрещается применение мер воздействия, которые могут причинить вред здоровью лица, а также принуждение лица находиться в условиях, препятствующих его свободному передвижению, в течение времени большего, чем необходимо для немедленного доставления лица к месту вызова.

Превышение полномочий по применению мер физического воздействия влечет ответственность, установленную законом. В случае невозможности осуществления привода орган Национальной полиции в письменном виде информирует об этом следственную комиссию с объяснением причин невыполнения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект 11387 в редакции, принятой в первом чтении, предусматривал повышение штрафов за неуважение к суду.

Автор: Наталя Мамченко

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