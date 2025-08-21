Практика судов
  1. В Украине

Налоговая разъяснила, включается ли в состав дохода ФЛП стоимость бесплатно полученных товаров

22:00, 21 августа 2025
Как облагаются товары, полученные ФЛП бесплатно.
Налоговая разъяснила, включается ли в состав дохода ФЛП стоимость бесплатно полученных товаров
Предпринимательская деятельность часто предусматривает получение товаров не только за деньги, но и бесплатно — в виде подарков, бонусов или маркетинговых акций. В такой ситуации у ФЛП возникает логичный вопрос: нужно ли включать стоимость таких товаров в состав налогооблагаемого дохода?

ГНС в Одесской области информирует, что в соответствии с п. 177.2 ст. 177 разд. IV Налогового кодекса № 2755-VI (далее — НКУ), объектом налогообложения является чистый налогооблагаемый доход, то есть разница между общим налогооблагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтверждёнными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью такого физического лица – предпринимателя.

Учитывая вышеизложенное, в состав общего налогооблагаемого дохода включается выручка, поступившая физическому лицу – предпринимателю как в денежной, так и в натуральной форме, а именно:

выручка в виде безналичных денежных средств, поступивших на банковский счёт или в наличной форме непосредственно предпринимателю или его работникам на месте проведения расчётов (в т.ч. банковские проценты);

выручка в натуральной (неденежной) форме;

суммы штрафов и пени, полученные от других субъектов предпринимательства по договорам гражданско-правового характера за нарушение условий договоров, и другие доходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

Согласно п.п. 14.1.13 п. 14.1 ст. 14 НКУ, бесплатно предоставленные товары, работы, услуги — это:

а) товары, предоставляемые по договорам дарения, другим договорам, по которым не предусмотрена денежная или иная компенсация стоимости таких товаров или их возврат, либо без заключения таких договоров;

б) работы (услуги), выполняемые (предоставляемые) без требования компенсации их стоимости;

в) товары, переданные юридическому или физическому лицу на ответственное хранение и использованные им.

Продажа (реализация) товаров — любые операции, осуществляемые по договорам купли-продажи, мены, поставки и другим хозяйственным, гражданско-правовым договорам, которые предусматривают передачу прав собственности на такие товары за плату или компенсацию независимо от сроков её предоставления, а также операции по бесплатному предоставлению товаров (п.п. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 НКУ).

Обычная цена — это цена товаров (работ, услуг), определённая сторонами договора, если иное не установлено НКУ. Если не доказано обратное, считается, что такая обычная цена соответствует уровню рыночных цен (п.п. 14.1.71 п. 14.1 ст. 14 НКУ).

Обычные цены определяются в порядке, установленном ст. 39 НКУ.

Учитывая вышеизложенное, физическое лицо – предприниматель включает в состав общего налогооблагаемого дохода стоимость бесплатно полученных товаров по дате их реализации по цене, определённой на уровне не ниже обычной.

При этом стоимость бесплатно полученных услуг включается в состав общего налогооблагаемого дохода физического лица – предпринимателя по цене не ниже обычной на дату их получения.

налоговая

