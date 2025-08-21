Верховная Рада закрепила на уровне закона определение термина «рашизм»

Верховная Рада приняла закон об основах государственной политики национальной памяти.

Верховная Рада приняла Закон Украины «Об основах государственной политики национальной памяти Украинского народа» (№13273). Документ закрепляет ключевые принципы государственной политики в сфере сохранения исторической памяти и определяет ее как составляющую национальной безопасности.

В законе впервые на уровне государства определен ряд понятий: «война за Независимость Украины», «национальная память», «историческая антиукраинская пропаганда», «преступления против Украинского народа». Также закреплено определение термина «рашизм» как гибридной тоталитарной идеологии, которая сочетает российский шовинизм, империализм и практики коммунизма и нацизма.

Законом урегулирован статус Украинского института национальной памяти как центрального органа исполнительной власти, что гарантирует его финансирование и эффективную деятельность. Предусмотрена разработка Государственной стратегии сохранения национальной памяти.

Основные новации:

установление правил наименования и переименования улиц и учреждений с «заморозкой» названий на 10 лет;

восстановление антидиверсионного механизма деколонизационного законодательства — в случае бездействия местных советов решения будут выполнять главы громад и областные администрации;

признание государственными наградами отличий УНР и УГВР, которые вручались борцам за независимость в ХХ веке.

