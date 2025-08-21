Практика судов
Трамп анонсировал решение относительно мира в Украине в течение двух недель

20:40, 21 августа 2025
В случае неудачи, по его словам, придется «выбрать другой подход».
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время ожидается определенность относительно перспектив мира в Украине.

«Мы узнаем в течение двух недель, будет ли мир в Украине. После этого нам, возможно, придется выбрать другой подход», — подчеркнул Трамп.

Его слова прозвучали на фоне продолжающихся дипломатических дискуссий между США, европейскими союзниками и Украиной относительно возможных гарантий безопасности и путей завершения войны.

Перед этим Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что тот «не позволял Украине атаковать Россию».

Он отметил, что победить агрессора невозможно, если страну ограничивают в возможностях для атаки.

Также Трамп заявил, что «впереди интересные времена». В то же время он не уточнил, о чем именно идет речь.

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает санкций США, если Путин не готов к прямым переговорам.

В то же время Politico пишет, что европейские лидеры будут подыгрывать мирным усилиям Трампа, но считают, что мирные переговоры провалятся.

