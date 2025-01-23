Штрафы за неуважение к суду могут возрасти до 6800 грн, а за неявку в суд – до 12 тысяч грн

В случае неприбытия на вызов следователя будет грозить штраф до 3028 грн, а в случае неприбытия на вызов судьи – до 12 112 грн.

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Парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом как закон законопроект 11387 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы по обеспечению уважения к суду и оперативности рассмотрения уголовного производства судом.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по этому законопроекту будут значительно повышены штрафы за неуважение к суду.

В частности, в редакции законопроекта к первому чтению, который 22 августа 2024 г. Верховная Рада приняла за основу, предусматриваются повышенные штрафы в статье 185-3 КУоАП, которая устанавливает ответственность за проявление неуважения к суду. Напомним, что неуважением можно признать, в частности, злостное уклонение от явки в суд.

Так, в редакции законопроекта к первому чтению за проявление неуважения к суду предлагалось штрафовать до 3400 грн, за повторное нарушение – 6800 грн. За неуважение КСУ смогут оштрафовать до 6800 грн.

Изменяются и размеры денежных взысканий за неприбытие по вызову в статье 139 УПК.

Так, если подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, гражданский ответчик, представитель юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, который был в установленном настоящим Кодексом порядке вызван (в частности, подтверждение получения им повестки о вызове или ознакомление с его содержанием другим путем), не явился без уважительных причин или не сообщил о причинах своего неприбытия, на него налагается денежное взыскание в размере:

от 0,5 до 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – в случае неприбытия по вызову следователя, прокурора;

от 1 до 4 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц – в случае неприбытия на вызов следственного судьи, суда.

Таким образом, в случае неприбытия по вызову следователя такие лица должны уплатить до 3028 грн (по действующему УПК – до 1514 грн), а в случае неприбытия на вызов судьи – до 12 112 грн (сейчас – до 6056 грн).

Законопроект также предусматривает ряд изменений в КУоАП и УПК в части обеспечения явки лиц в суд.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим законопроектом в УПК будут введены новые правила рассмотрения отводов судьям. Также устанавливается, что заявление об отводе следственному судье или судье рассматривается безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи такого заявления.

Данный законопроект предусматривает, среди прочего, и то, что неприбытие в подготовительное судебное заседание потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, надлежащим образом уведомленных, не будет препятствовать решению вопросов, связанных с подготовкой к судебному разбирательству.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 5 декабря приняла за основу законопроект №3843, которым вводится модель суда присяжных по иностранному образцу – то есть когда решать судьбу обвиняемого будет Скамья присяжных, а председательствующий судья – утверждать вердикт присяжных. Если же человек просто «не хочет» или «не может» стать присяжным, это приведет к штрафу. К тому же, штраф смогут наложить и на работодателя, который не изъявляет желания отпускать своего работника в суд.

Автор: Наталя Мамченко

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