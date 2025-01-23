Штрафи за неповагу до суду можуть зрости до 6800 грн, а за неявку до суду – до 12 тисяч грн

У разі неприбуття на виклик слідчого буде загрожувати штраф до 3028 грн, а у разі неприбуття на виклик судді – до 12 112 грн.

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Парламентський Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому як закон законопроект 11387 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження судом.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», за цим законопроектом будуть значно підвищені штрафи за неповагу до суду.

Зокрема, у редакції законопроекту до першого читання, який 22 серпня 2024 року Верховна Рада прийняла за основу, передбачаються підвищені штрафи у статті 185-3 КУпАП, яка встановлює відповідальність за прояв неповаги до суду. Нагадаємо, що неповагою можна визнати зокрема злісне ухилення від явки до суду.

Так, у редакції законопроекту до першого читання, за прояв неповаги до суду пропонувалося штрафувати до 3400 грн, за повторне порушення – 6800 грн. За неповагу до КСУ зможуть оштрафувати до 6800 грн.

Змінюються і розміри грошових стягнень за неприбуття на виклик у статті 139 КПК.

Так, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

від 0,5 до 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;

від 1 до 4 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

Таким чином, у разі неприбуття на виклик слідчого такі особи мають сплатити до 3028 грн (за чинним КПК - до 1514 грн), а у разі неприбуття на виклик судді - до 12 112 грн (наразі – до 6056 грн).

Законопроект також передбачає низку змін до КУпАП і КПК у частині забезпечення явки осіб до суду.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», цим законопроектом до КПК запровадять нові правила розгляду відводів суддям. Також встановлюється, що заява про відвід слідчому судді або судді розглядається невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання такої заяви.

Даний законопроект передбачає, серед іншого, й те, що неприбуття у підготовче судове засідання потерпілого, його представника, цивільного позивача, цивільного відповідача, їх представників, які були належним чином повідомлені, не перешкоджатиме вирішенню питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 5 грудня прийняла за основу законопроект №3843, яким запроваджується модель суду присяжних за іноземним зразком – тобто, коли вирішувати долю обвинуваченого буде Лава присяжних, а головуючий суддя – затверджувати вердикт присяжних. Якщо ж людина просто «не хоче» чи «не може» стати присяжним, то це призведе до штрафу. До того ж, штраф зможуть накласти і на роботодавця, який не виявляє бажання відпускати свого працівника до суду.