Неприбуття потерпілого у підготовче судове засідання не перешкоджатиме затвердженню угоди про визнання винуватості

Верховна Рада готується прийняти законопроект, за яким неприбуття у підготовче судове засідання потерпілого, його представника, цивільного позивача, цивільного відповідача, їх представників, які були належним чином повідомлені, не перешкоджатиме вирішенню питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду.

У статті 314 КПК, яка регулює питання підготовчого судового засідання, пропонується встановити, що неприбуття у підготовче судове засідання потерпілого, його представника та законного представника, цивільного позивача, його представника та законного представника, цивільного відповідача та його представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце засідання, не перешкоджає вирішенню питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду, крім випадків, коли суд визнає їх участь необхідною для прийняття рішення.

При цьому учасники судового провадження, що не брали участі в підготовчому судовому засіданні, мають право заявити клопотання про здійснення судового виклику певних осіб до суду для допиту; витребування певних речей чи документів; здійснення судового розгляду в закритому судовому засіданні, які мають бути розглянуті судом до початку судового розгляду.

Відповідний законопроект 11387 внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження судом рекомендував парламенту прийняти за основу Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 314 КПК у чинній редакції підготовче судове засідання відбувається за участю обвинуваченого (крім випадків, коли здійснювалося спеціальне досудове розслідування), прокурора, захисника, потерпілого, його представника та законного представника, цивільного позивача, його представника та законного представника, цивільного відповідача та його представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, згідно з правилами, передбаченими цим Кодексом для судового розгляду. Після виконання вимог, передбачених ст. ст. 342-345 КПК, головуючий з’ясовує в учасників судового провадження їх думку щодо можливості призначення судового розгляду.

У законопроекті пропонується доповнити ч. 2 ст. 314 КПК приписом про те, що неприбуття у підготовче судове засідання відповідних учасників, не перешкоджає вирішенню питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду, крім випадків, коли суд визнає необхідною їх участь для прийняття рішення, передбаченого у ч. 3 ст. 314 КПК.

Разом з тим, як зазначає ГНЕУ ВР, більш вдалим видається формулювання «крім випадків, встановлених законодавством». Адже формулювання «коли суд визнає необхідною … участь» передбачає здійснення судом певних дій, застосування судового розсуду та апріорі може викликати сумніви щодо такого рішення.

«Так, одним із рішень, які може приймати суд відповідно до ч. 3 ст. 314, є рішення щодо затвердження угоди про визнання винуватості, сторонами якої є прокурор та обвинувачений (ч. ч. 2, 4 ст. 469 КПК). Отже, у разі прийняття законопроекту неприбуття потерпілого у підготовче судове засідання, за умови належного повідомлення, не перешкоджатиме вирішенню питання про затвердження такої угоди. Однак, наприклад, не допускається укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв’язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному проваджені щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам окремих осіб, доки всі потерпілі не нададуть письмову згоду прокурору на укладення угоди, навіть якщо потерпілі беруть участь у кримінальному провадженні (крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди) (абз. 5 ч. 4 ст. 469 КПК). І це важливо з огляду на те, що зміст угоди про визнання винуватості аж ніяк не захищає інтереси потерпілих, зокрема щодо відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням» - зазначили експерти ГНЕУ ВР.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що цим проектом пропонується за неповагу до суду штрафувати до 6800 грн, за неявку на виклик суду - до 12 тисяч грн. Також у КПК запровадять нові правила розгляду відводів суддям.

Автор: Наталя Мамченко

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