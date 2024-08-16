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За неповагу до суду зможуть оштрафувати до 6800 грн, за неявку до суду - до 12 тисяч грн

12:58, 16 серпня 2024
Верховна Рада збільшить розмір штрафів за неповагу та неявку до суду.
За неповагу до суду зможуть оштрафувати до 6800 грн, за неявку до суду - до 12 тисяч грн
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Штрафи за неповагу до суду будуть підвищені. Це передбачає законопроект про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження судом 11387, який проаналізувала «Судово-юридична газета». Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності 15 серпня рекомендував прийняти його за основу.

Так, у статті 185-3 КУпАП, яка передбачає відповідальність за прояв неповаги до суду або КСУ, підвищуються штрафи. Нагадаємо, що неповагою можна визнати зокрема злісне ухилення від явки до суду.

За прояв неповаги до суду будуть штрафувати до 3400 грн, за повторне порушення - 6800 грн. За неповагу до КСУ зможуть оштрафувати до 6800 грн.

Змінюються і розміри грошових стягнень за неприбуття на виклик у статті 139 КПК.

Так, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

  • від 0,5 до 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;
  • від 1 до 4 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

Таким чином, у разі неприбуття на виклик слідчого такі особи мають сплатити до 3028 грн (за чинним КПК - до 1514 грн у 2024 році), а у разі неприбуття на виклик судді - до 12 112 грн (наразі - до 6056 грн).

Законопроект  такожпередбачає низку змін до КУпАП і КПК у частині забезпечення явки осіб до суду.

Автор: Наталя Мамченко 

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