Кабмін погодив призначення В’ячеслава Негоди головою Тернопільської ОДА

Кабінет Міністрів затвердив призначення ексзаступника міністра розвитку громад та територій України на посаду голови Тернопільської ОДА.

Фото з відкртих джерел

На своєму засіданні 16 серпня Кабінет Міністрів України підтримав Указ Президента України про призначення Негоди В’ячеслава Андроновича головою Тернопільської обласної державної адміністрації.

В'ячеслав Негода, який у 1990-1998 роках обіймав посаду Тернопільського міського голови та був депутатом обласної ради, протягом своєї кар'єри здобув широке визнання в сфері державного управління. У період з 2014 по 2019 роки Негода працював першим заступником та заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, а також керував апаратом відомства.

У 2019 році він перейшов на посаду заступника міністра розвитку громад та територій України. Однак у 2023 році Кабінет Міністрів України прийняв рішення звільнити Негоду з цієї посади.

Крім того, як раніше повідомлялося, Кабмін ухвалив розпорядження про звільнення Горбачова Сергія Івановича з посади освітнього омбудсмена (у зв'язку із закінченням строку трудового договору).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.