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Кабмін погодив призначення В’ячеслава Негоди головою Тернопільської ОДА

12:59, 16 серпня 2024
Кабінет Міністрів затвердив призначення ексзаступника міністра розвитку громад та територій України на посаду голови Тернопільської ОДА.
Кабмін погодив призначення В’ячеслава Негоди головою Тернопільської ОДА
Фото з відкртих джерел
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На своєму засіданні 16 серпня Кабінет Міністрів України підтримав Указ Президента України про призначення Негоди В’ячеслава Андроновича головою Тернопільської обласної державної адміністрації.

В'ячеслав Негода, який у 1990-1998 роках обіймав посаду Тернопільського міського голови та був депутатом обласної ради, протягом своєї кар'єри здобув широке визнання в сфері державного управління. У період з 2014 по 2019 роки Негода працював першим заступником та заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, а також керував апаратом відомства.

У 2019 році він перейшов на посаду заступника міністра розвитку громад та територій України. Однак у 2023 році Кабінет Міністрів України прийняв рішення звільнити Негоду з цієї посади.

Крім того, як раніше повідомлялося, Кабмін ухвалив розпорядження про звільнення Горбачова Сергія Івановича з посади освітнього омбудсмена (у зв'язку із закінченням строку трудового договору).

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