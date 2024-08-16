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Армія США прискорює впровадження ШІ для посилення обороноздатності

18:58, 16 серпня 2024
США планують значні закупівлі та інтеграцію ШІ в рамках нових оборонних проектів.
Армія США прискорює впровадження ШІ для посилення обороноздатності
Джерело фото: zbroya.info
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Армія США планує значно прискорити впровадження штучного інтелекту (ШІ) з метою посилення обороноздатності. Як повідомляє Breaking Defense, військові активно працюють над розширенням планів закупівель та інтеграції новітніх технологій у різних сферах, від сенсорних операцій до наземних транспортних засобів і авіації.

Ця ініціатива була обговорена на 16-му щорічному симпозіумі з інженерії та технологій наземних транспортних систем (GVSETS) у Нові, штат Мічиган.

«Ми хочемо мати можливість приймати рішення на основі ризиків із деякими елементами управління», - заявив перший заступник помічника секретаря армії з питань закупівель, логістики та технологій (ASA(ALT)) Янг Бенг.

Заступник помічника секретаря армії Дженніфер Свонсон також підкреслила важливість захисту ШІ. «Ми повинні захистити себе від усього, що наші супротивники запропонують», - зазначила вона.

В рамках ініціативи армії #DefendAI розпочато запит на інформацію (RFI) для збору даних про можливості галузі, а також для вивчення загроз, пов'язаних з традиційними методами протистояння, такими як зараження даних і крадіжка моделей. Ці дані допоможуть у формуванні вимог до конкурсів та нагород.

Слонсон додала, що мета полягає в створенні «загальної картини» та уникненні надмірних вимог до промисловості. «До кінця серпня ми маємо отримати всі ці відповіді. Нам знадобиться трохи часу, щоб переглянути та проаналізувати їх. Але ідея полягає в тому, щоб розвивати те, що ми викладаємо, на основі зворотного зв'язку, який ми отримуємо», - сказала вона.

Ще однією важливою ініціативою є проєкт Linchpin, в рамках якого армія має намір інтегрувати ШІ та машинне навчання у програми модернізації зброї та датчиків, одночасно забезпечуючи захист оперативних даних.

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