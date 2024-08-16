Армия США ускоряет внедрение ИИ для усиления обороноспособности

США планируют значительные закупки и интеграцию ИИ в рамках новых оборонных проектов.

Источник фото: zbroya.info

Армия США планирует значительно ускорить внедрение искусственного интеллекта (ИИ) с целью усиления обороноспособности. Как сообщает Breaking Defense, военные активно работают над расширением планов закупок и интеграции новейших технологий в различных сферах, от сенсорных операций до наземных транспортных средств и авиации.

Эта инициатива была обсуждена на 16-м ежегодном симпозиуме по инженерии и технологиям наземных транспортных систем (GVSETS) в Нови, штат Мичиган.

«Мы хотим иметь возможность принимать решения на основе рисков с некоторыми элементами управления», - заявил первый заместитель помощника секретаря армии по вопросам закупок, логистики и технологий (ASA(ALT)) Янг Бенг.

Заместитель помощника секретаря армии Дженнифер Свонсон также подчеркнула важность защиты ИИ. «Мы должны защитить себя от всего, что наши противники предложат», - отметила она.

В рамках инициативы армии #DefendAI начат запрос на информацию (RFI) для сбора данных о возможностях отрасли, а также для изучения угроз, связанных с традиционными методами противостояния, такими как заражение данных и кража моделей. Эти данные помогут в формировании требований к конкурсам и наградам.

Слонсон добавила, что цель заключается в создании «общей картины» и избежании чрезмерных требований к промышленности. «До конца августа мы должны получить все эти ответы. Нам понадобится немного времени, чтобы пересмотреть и проанализировать их. Но идея заключается в том, чтобы развивать то, что мы преподаем, на основе обратной связи, которую мы получаем», - сказала она.

Еще одной важной инициативой является проект Linchpin, в рамках которого армия намерена интегрировать ИИ и машинное обучение в программы модернизации оружия и датчиков, одновременно обеспечивая защиту оперативных данных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.