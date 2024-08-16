Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей обновили: что изменилось

В API ЕГР реализован дополнительный (опциональный) функционал, позволяющий получать результаты поисков, заверенных электронной печатью ГП НАИС (технического администратора ЕГР).

Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что внедрило обновленное программное обеспечение сервисной услуги в форме прикладного программного интерфейса Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (API ЕГР).

В результате обновления в API ЕГР реализован дополнительный (опциональный) функционал, позволяющий получать результаты поисков, заверенных электронной печатью ГП НАИС (технического администратора ЕГР).

Обновлено техническое описание «Прикладной программный интерфейс Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований» изложено в новой редакции:

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