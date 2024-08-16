Британия выплатит компенсации пострадавшим от заражения ВИЧ и гепатитом С из-за переливания крови

Правительство Великобритании обещает выплаты по 100 тысяч фунтов пострадавшим от заражения крови.

Источник фото: The Guardian

Британское правительство выплатит компенсации лицам, которым десятки лет назад перелили зараженную ВИЧ и/или гепатитом С кровь. Предыдущее правительство объявило об этих выплатах в мае после публикации отчета, который раскрыл скандал. Как сообщает The Guardian, пострадавшим обещано по сто тысяч фунтов стерлингов.

Хотя активисты опасались, что выплаты могут быть отложены из-за того, что обещание было дано накануне выборов, правительство подтвердило, что пострадавшие получат компенсации. Решение о выплатах будет принято 24 августа, чтобы первые компенсации были начислены до конца года.

Размер компенсаций будет определяться в зависимости от индивидуальных обстоятельств и будет оцениваться по пяти критериям: причиненный вред, социальное влияние стигматизации и изоляции, влияние на самостоятельность и частную жизнь, расходы на уход и финансовые потери.

Первые выплаты получат непосредственно инфицированные лица. Члены их семей и близкие смогут подать заявки на компенсацию в следующем году.

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