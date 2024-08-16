Британія виплатить компенсації постраждалим від зараження ВІЛ і гепатитом С через переливання крові

Уряд Великої Британії обіцяє виплати по 100 тисяч фунтів постраждалим від зараження крові.

Джерело фото: The Guardian

Британський уряд виплатить компенсації особам, яким десятки років тому перелили заражену ВІЛ та/або гепатитом С кров. Попередній уряд оголосив про ці виплати в травні після публікації звіту, який розкрив скандал. Як повідомляє The Guardian, постраждалим обіцяно по сто тисяч фунтів стерлінгів.

Хоча активісти побоювалися, що виплати можуть бути відкладені через те, що обіцянка була дана напередодні виборів, уряд підтвердив, що потерпілі отримають компенсації. Рішення про виплати буде ухвалене 24 серпня, щоб перші компенсації були нараховані до кінця року.

Розмір компенсацій визначатиметься залежно від індивідуальних обставин і буде оцінюватися за п’ятьма критеріями: заподіяна шкода, соціальний вплив стигматизації та ізоляції, вплив на самостійність і приватне життя, витрати на догляд та фінансові втрати.

Перші виплати отримають безпосередньо інфіковані особи. Члени їхніх сімей і близькі зможуть подати заявки на компенсацію наступного року.

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