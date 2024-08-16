Вартість генераторів не впаде, бо від сплати податку звільнять лише ввезення генераторів для власного вжитку, і то не всіх

Окрім того, що дизельні генератори не підпадають під спрощений режим сплати митних платежів для ввезення, ПДВ має сплачуватися, якщо генератори завозять для перепродажу.

Чи дійсно скасовано податкові та митні збори для ввезення генераторів та акумуляторів - цим питанням зацікавився член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Федієнко і направив відповідне звернення до Податкової служби. Як виявилося, насправді під податкові спрощення підпадає лише невелика категорія.

«До відома операторів звʼязку. Мова йде про генератори та акумулятори для ваших вузлів звʼязку.

Згідно розʼяснення, яке я отримав від податкової, для групи товарів генератори та акумулятори дійсно скасовано податкові та митні збори, але за умови якщо ви завозите цю групу товарів для власних потреб.

Тобто, ви оператор, закупили десь за кордоном генератори та акумулятори для власних потреб (без перепродажу) - тоді ви звільняєтесь від сплати ПДВ.

Якщо ви купуєте у підприємства яке завезло цю групу товарів на перепродаж, тоді ні для підприємство ні для вас сплата ПДВ не скасовується.

На мій погляд це вже не рівні ринкові умови» - зазначив він.

Як випливає із відповіді Податкової служби, режим звільнення від оподаткування ПДВ, встановлений пунктом 87-1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу, застосовується виключно до операцій із ввезення на митну територію України (у тому числі переміщення (пересилання) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях) у митному режимі імпорту товарів, визначених пунктом 9-36 розділу ХХІ Прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу України.

Водночас норми пункту 87 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ не передбачають застосування режиму звільнення від оподаткування податком на додану вартість із постачання товарів, визначених пунктом 9-36 розділу ХХІ МКУ на митній території України.

Отже, операції з постачання на митній території товарів (тобто, генераторів та акумуляторів) підлягають оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20%.

Окрім того, нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 27 липня 2024, набрали чинності Закони №3853-IX та №3854-IX від 16.07.2024, які передбачають застосування звільнення від сплати митних платежів при ввезенні окремих видів товарів.

Законом №3854-IX звільняються від сплати тільки генератори (електрогенераторні установки з поршневим двигуном з іскровим запалюванням), які мають коди згідно з УКТ ЗЕД: 8502 20 40 90, 8502 20 60 90, 8502 20 80 90.

Але дизельний генератор (електрогенераторні установки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) має код згідно з УКТ ЗЕД: 8502 12 00 90. І про нього у відповідному законі 3854-IX не йдеться. Таким чином, зміни не торкнулися одного з найбільш розповсюджених видів генераторів.

Автор: Наталя Мамченко

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