Дизельні генератори не підпадають під спрощений режим сплати митних платежів для ввезення

Депутати повідомили, що прийняли закон про звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики, однак одного з найрозповсюдженіших видів генераторів це не торкнулося.

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Як відомо, Верховна Рада 16 липня ухвалила закони, які передбачають звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики (зокрема законопроекти 11258 та 11259).

Депутати відрапортували, що таким чином громадянам буде простіше забезпечити себе автономним джерелом електроенергії, адже вартість генераторів внаслідок таких змін повинна впасти.

Втім, є нюанс. Один з найбільш розповсюджених видів генераторів – дизельний – під новий закон не підпадає.

Так, 27 липня 2024, набрали чинності Закони №3853-IX та №3854-IX від 16.07.2024, які передбачають застосування звільнення від сплати митних платежів при ввезенні окремих видів товарів.

Законом №3854-IX звільняються від сплати тільки генератори (електрогенераторні установки з поршневим двигуном з іскровим запалюванням), які мають коди згідно з УКТ ЗЕД: 8502 20 40 90, 8502 20 60 90, 8502 20 80 90.

Але дизельний генератор (електрогенераторні установки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) має код згідно з УКТ ЗЕД: 8502 12 00 90. І про нього у відповідному законі 3854-IX не йдеться.

Таким чином, зміни не торкнулися одного з найбільш розповсюджених видів генераторів.

Слід також зауважити, що на виконання вказаних законів 9 серпня Кабмін вніс зміни до постанови КМУ від 27.09.2022 №1091 «Про затвердження переліку окремих товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України транзитом здійснюється без надання митним органам забезпечення сплати митних платежів» з метою спрощення вимог законодавства України в частині забезпечення сплати митних платежів під час ввезення на митну територію України та/або переміщення територією України транзитом товарів, які сприяють відновленню енергетичної інфраструктури України.

Зміни передбачають приведення переліку окремих товарів, ввезення яких на митну територію чи переміщення територією України транзитом здійснюється без надання митним органам забезпечення сплати митних платежів, у відповідність до положень згаданих законів №3854-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування, товарів, які сприяють відновленню енергетичної інфраструктури України, та щодо окремих особливостей митного оформлення товарів, призначених для потреб безпеки і оборони» та №3853-IX «Про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування», якими передбачено, що під час ввезення на митну територію України звільнено від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість товари за визначеними кодами згідно з УКТ ЗЕД, зокрема електрогенераторне обладнання, обладнання для вітрової та сонячної генерації, акумулятори (окрім акумуляторів малої потужності), а також товари в межах угод, фінансування за якими проводиться за рахунок Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Втім, як вже було сказано, вони не торкнуться дизельних генераторів.

Автор: Наталя Мамченко

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