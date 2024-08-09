Мінцифри та НАБУ стверджують, що зекономили понад 3,3 млрд гривень на закупівлі дронів

Як стверджують Мінцифри та НАБУ, завдяки ефективному контролю закупівель дронів державі вдалося заощадити 3,3 млрд гривень.

Джерело фото: 24 Канал

Пресслужба Міністерства цифрової трансформації повідомила, що завдяки співпраці з НАБУ та САП вдалося заощадити понад 3,3 млрд грн на закупівлі безпілотних літальних апаратів.

«У рамках ініціативи «Армія дронів» спільними зусиллями з Національним антикорупційним бюро України та САП вдалося зекономити понад 3,3 млрд грн державних коштів на закупівлі безпілотників», – йдеться у повідомленні.

З цієї суми близько 1,8 млрд грн було використано для придбання додаткових 18 413 дронів для Сил оборони, а майже 1,5 млрд грн повернулися до державного бюджету.

Міністерство наголошує, що для досягнення таких результатів після укладення перших державних контрактів була запроваджена жорстка система контролю закупівель. Кожен безпілотник проходить обов’язкову експертизу ціни та реєструється в CRM-системі, де відображаються всі контракти Держспецзв’язку щодо дронів. У режимі реального часу антикорупційні органи можуть відстежувати статус закупівель, виробників, вартість та деталі контрактів.

Крім того, за рекомендаціями НАБУ було створено окрему команду з управління ланцюгами поставок, яка разом з НАБУ та журналістами досліджує ціноутворення українських дронів для забезпечення справедливих цін.

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