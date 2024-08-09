Минцифры и НАБУ утверждают, что сэкономили более 3,3 млрд гривен на закупке дронов

Как утверждают Минцифры и НАБУ, благодаря эффективному контролю закупок дронов государству удалось сэкономить 3,3 млрд гривен.

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Пресс-служба Министерства цифровой трансформации сообщила, что благодаря сотрудничеству с НАБУ и САП удалось сэкономить более 3,3 млрд грн на закупке беспилотных летательных аппаратов.

«В рамках инициативы «Армия дронов» совместными усилиями с Национальным антикоррупционным бюро Украины и САП удалось сэкономить более 3,3 млрд грн государственных средств на закупке беспилотников», - говорится в сообщении.

Из этой суммы около 1,8 млрд грн было использовано для приобретения дополнительных 18 413 дронов для Сил обороны, а почти 1,5 млрд грн вернулись в государственный бюджет.

Министерство отмечает, что для достижения таких результатов после заключения первых государственных контрактов была введена жесткая система контроля закупок. Каждый беспилотник проходит обязательную экспертизу цены и регистрируется в CRM-системе, где отражаются все контракты Госспецсвязи по беспилотникам. В режиме реального времени антикоррупционные органы могут отслеживать статус закупок, производителей, стоимость и детали контрактов.

Кроме того, по рекомендациям НАБУ была создана отдельная команда по управлению цепочками поставок, которая вместе с НАБУ и журналистами исследует ценообразование украинских дронов для обеспечения справедливых цен.

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