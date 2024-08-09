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В Совете судей и в ВСП рассказали, почему к идее введения обязательной специализации судей в делах о военных и воинских преступлениях есть замечания

15:25, 9 августа 2024
Внедрению специализации по рассмотрению дел о военных и воинских преступлениях могут помешать проблемы в судейских коллективах на общую нехватку судей.
В Совете судей и в ВСП рассказали, почему к идее введения обязательной специализации судей в делах о военных и воинских преступлениях есть замечания
Источник фото: ТУ ГСА в Волынской области
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В Совете судей Украины и Высшем совете правосудия сообщили, почему крайне осторожно относятся к идее Верховной Рады ввести обязательную специализацию судей общих местных и апелляционных судов для рассмотрения дел о военных и воинских преступлениях. 

Напомним, в Верховной Раде еще в прошлом году был зарегистрирован законопроект № 10301 от 29 ноября 2023 года, предусматривающий введение в судах общей юрисдикции специализацию судей для рассмотрения уголовных производств в делам о военных уголовных правонарушениях, уголовных правонарушениях против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.  

Определять соответствующую специализацию судей предложено собранию судей. Рассматривать дела предложено, прежде всего, судьям криминальной специализации. 

Вместе с тем в судейском сообществе к предложениям законопроекта возникли замечания. 

Как сообщил 8 августа на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики председатель Совета судей Украины Богдан Монич, определение в судах специализации по рассмотрению дел о военных и воинских преступлениях может привести только к возникновению дополнительных конфликтных ситуаций в коллективах судов. 

«Принятие данного законопроекта нецелесообразно. Собрание судей и сейчас при необходимости может определять специализацию по рассмотрению тех или иных дел. К тому же бывают случаи так называемой «диктатуры большинства», когда большинство судей того или иного суда не желает рассматривать дела определенной категории и почти принудительно определяет других судей для рассмотрения дел, которые не желает рассматривать. По нашему мнению, дела этой категории должны рассматривать все судьи того или иного суда», - рассказал Богдан Монич

В свою очередь член Высшего совета правосудия Юлия Бокова отметила, что в настоящее время существует проблема с кадровым составом судов вообще, что может сказаться и на определении специализации по рассмотрению дел о военных и воинских преступлениях. 

«Сейчас не хватает судей во многих судах, что может сказаться на определении специализации. Лучше дождаться большого набора судей и потом вернуться к обсуждению проблемы», - рассказала Юлия Бокова.

Автор: Вячеслав Хрипун

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