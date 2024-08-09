Бухгалтер не смогла объяснить их происхождение.

Источник фото: БЭБ

В багажнике бухгалтера компании, которая поставляла продукты для Минобороны, нашли €4,7 млн наличных денег. В течение 2022-2023 годов эта компания поставила Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн с НДС.

9 августа в БЭБ сообщили, что детективы в рамках расследования уголовного производства относительно уклонения от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Минобороны обнаружили и изъяли более 4,7 млн ​​евро неучтенных наличных денег.

Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Происхождение денег женщина объяснить не смогла.

«Попытку вывезти и скрыть «черную» кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства», – пишут в БЭБ.

В настоящее время досудебное расследование по ч.3 ст. 212 и ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины продолжается.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в рамках расследования уголовного производства относительно уклонения от уплаты налогов детективы ТУ БЭБ в Киевской области провели обыски в офисных помещениях компаний, которые занимаются поставкой продуктов питания для Министерства обороны Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.