Практика судов
  1. В Украине

В багажнике бухгалтера компании, которая поставляла продукты для Минобороны, нашли €4,7 млн ​​наличных

15:02, 9 августа 2024
Бухгалтер не смогла объяснить их происхождение.
В багажнике бухгалтера компании, которая поставляла продукты для Минобороны, нашли €4,7 млн ​​наличных
Источник фото: БЭБ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В багажнике бухгалтера компании, которая поставляла продукты для Минобороны, нашли €4,7 млн наличных денег. В течение 2022-2023 годов эта компания поставила Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн с НДС.

9 августа в БЭБ сообщили, что детективы в рамках расследования уголовного производства относительно уклонения от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Минобороны обнаружили и изъяли более 4,7 млн ​​евро неучтенных наличных денег.

Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Происхождение денег женщина объяснить не смогла.

«Попытку вывезти и скрыть «черную» кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства», – пишут в БЭБ.

В настоящее время досудебное расследование по ч.3 ст. 212 и ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины продолжается.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в рамках расследования уголовного производства относительно уклонения от уплаты налогов детективы ТУ БЭБ в Киевской области провели обыски в офисных помещениях компаний, которые занимаются поставкой продуктов питания для Министерства обороны Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дизельные генераторы не подпадают под упрощенный режим уплаты таможенных платежей для ввоза

Депутаты сообщили, что приняли закон об освобождении от пошлины и НДС на ввоз в Украину оборудования для энергетики, однако один из самых распространенных видов генераторов это не затронуло.

В Совете судей и в ВСП рассказали, почему к идее введения обязательной специализации судей в делах о военных и воинских преступлениях есть замечания

Внедрению специализации по рассмотрению дел о военных и воинских преступлениях могут помешать проблемы в судейских коллективах на общую нехватку судей.

Кабмин внес изменения в правила пересечения границы – будут проверять данные путешественников из всех реестров

Госпогранслужбе дали право в электронном виде получать данные о гражданах из всех реестров и баз, в том числе информацию с ограниченным доступом.

Как дерибанили государственную агрофирму «Квіти України» и при чем здесь вице-премьер Кубраков и НАБУ

Многие признаки опосредованно, а то и прямо указывали на совпадение интересов возглавляемого Кубраковым Мининфраструктуры и частной агрофирмы «Квіти України» по поводу решения судьбы остатков целостного имущественного комплекса государственной агрофирмы «Квіти України» и земли, на которой он расположен — СМИ.

Кабмин предложил изменить порядок продажи конфискованных по решению суда в собственность государства земельных участков

Законопроектом предлагаются изменения в порядке продажи на земельных торгах земельных участков, которые были конфискованы по решению суда, если владельцы земельных участков обязаны их отчуждать в течение определенного срока, но они не были отчуждены, и усовершенствование процедуры подачи исков о конфискации земельных участков.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    голова Господарського суду Тернопільської області