Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию на пошлины ЕС на электромобили

Пекин оспаривает пошлины ЕС на электромобили в ВТО, считая их незаконными.

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Китай подал официальную жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на решение Европейского Союза о введении пошлины на китайские электромобили. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство торговли КНР.

В своем заявлении Пекин подчеркнул, что подал жалобу для «защиты прав и интересов развития» своей индустрии электромобилей. Китай подчеркивает, что решение ЕС ввести пошлины не имеет правовой основы и нарушает правила ВТО, а также подрывает глобальное сотрудничество в борьбе с изменением климата.

На государственного автопроизводителя Китая ЕС установил пошлины в размере 37,6% дополнительно к стандартной ставке в 10%.

«Мы призываем ЕС немедленно исправить свои проступки и вместе защитить экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и ЕС, а также стабильность цепи поставок электромобилей», - заявила пресс-секретарь министерства торговли Китая.

Сообщается также, что Пекин угрожает ответными мерами против европейских фермеров и производителей самолетов, а также начал антидемпинговое расследование против французской алкогольной промышленности.

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