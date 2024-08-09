Практика судів
  1. У світі

Китай подав скаргу до Світової організації торгівлі на мита ЄС на електромобілі

20:04, 9 серпня 2024
Пекін оскаржує мита ЄС на електромобілі в СОТ, вважаючи їх незаконними.
Китай подав скаргу до Світової організації торгівлі на мита ЄС на електромобілі
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Китай подав офіційну скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) на рішення Європейського Союзу щодо введення мита на китайські електромобілі. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на міністерство торгівлі КНР.

У своїй заяві Пекін підкреслив, що подав скаргу для «захисту прав та інтересів розвитку» своєї індустрії електромобілів. Китай наголошує, що рішення ЄС запровадити мита не має правової основи і порушує правила СОТ, а також підриває глобальну співпрацю в боротьбі зі зміною клімату.

На державного автовиробника Китаю ЄС встановив мита в розмірі 37,6% додатково до стандартної ставки в 10%.

«Ми закликаємо ЄС негайно виправити свої проступки та разом захистити економічне та торговельне співробітництво між Китаєм та ЄС, а також стабільність ланцюга поставок електромобілів», — заявила речниця міністерства торгівлі Китаю.

Повідомляється також, що Пекін погрожує у відповідь заходами проти європейських фермерів і виробників літаків, а також розпочав антидемпінгове розслідування проти французької алкогольної промисловості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроект про реєстровані партнерства для різностатевих і одностатевих пар підтримав Комітет з питань здоров’я нації

Законопроект пропонує запровадити реєстроване партнерство як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей.

З визначеним кодом класифікації посад держслужби згодні лише 44% держслужбовців – НАДС

Найбільш незадоволеними результатами класифікації посад виявилися державні службовці найбільш чисельної категорії держслужби – категорії «В».

В Україні з’явиться Містобудівний кадастр на державному рівні

Кабмін вирішив, що потрібно створити Містобудівний кадастр.

Дизельні генератори не підпадають під спрощений режим сплати митних платежів для ввезення

Депутати повідомили, що прийняли закон про звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики, однак одного з найрозповсюдженіших видів генераторів це не торкнулося.

У РСУ та ВРП розповіли, чому до ідеї запровадження обов’язкової спеціалізації суддів у справах про воєнні та військові злочини є зауваження

Визначенню спеціалізації з розгляду справ про воєнні та військові злочини можуть завадити проблеми в суддівських колективах на загальна нестача суддів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    голова Господарського суду Тернопільської області