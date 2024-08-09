Китай подав скаргу до Світової організації торгівлі на мита ЄС на електромобілі

Пекін оскаржує мита ЄС на електромобілі в СОТ, вважаючи їх незаконними.

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Китай подав офіційну скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) на рішення Європейського Союзу щодо введення мита на китайські електромобілі. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на міністерство торгівлі КНР.

У своїй заяві Пекін підкреслив, що подав скаргу для «захисту прав та інтересів розвитку» своєї індустрії електромобілів. Китай наголошує, що рішення ЄС запровадити мита не має правової основи і порушує правила СОТ, а також підриває глобальну співпрацю в боротьбі зі зміною клімату.

На державного автовиробника Китаю ЄС встановив мита в розмірі 37,6% додатково до стандартної ставки в 10%.

«Ми закликаємо ЄС негайно виправити свої проступки та разом захистити економічне та торговельне співробітництво між Китаєм та ЄС, а також стабільність ланцюга поставок електромобілів», — заявила речниця міністерства торгівлі Китаю.

Повідомляється також, що Пекін погрожує у відповідь заходами проти європейських фермерів і виробників літаків, а також розпочав антидемпінгове розслідування проти французької алкогольної промисловості.

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