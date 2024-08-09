Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону – будуть перевіряти дані подорожуючих з усіх реєстрів

Держприкордонслужбі дали право в електронному вигляді отримувати дані про громадян з усіх реєстрів і баз, зокрема інформацію з обмеженим доступом.

Дані про українців, які перетинають кордон на виїзд, зможуть перевірятися автоматично з різних баз і реєстрів. Відповідні зміни під час свого засідання 9 серпня вніс Кабмін.

Йдеться про зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України з метою забезпечення органам охорони Державної прикордонної служби під час здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску доступу до інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем чи адміністратором яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», цими змінами встановлено, що з метою перевірки паспортних та підтверджуючих документів уповноважені службові особи Держприкордонслужби безоплатно, зокрема шляхом електронної інформаційної взаємодії, одержують інформацію, у тому числі з інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем і довідкових систем, реєстрів і банків даних, держателем (адміністратором) яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування, зокрема інформацію з обмеженим доступом. Використання такої інформації здійснюється із дотриманням законодавства про захист персональних даних.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні діє порядок, за яким Державна прикордонна служба, отримавши доручення від певних органів, має право провести «додаткове вивчення питання щодо наявності законних підстав для перетинання державного кордону особами».

Йдеться про Порядок надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, який було затверджено ще 2013 року постановою Кабміну №280.

Також ми писали про судову справу, за обставинами якої чоловік при перетині кордону пред’явив довідку ВЛК про непридатність з виключенням з військового обліку, але його не пропустили через реакцію системи Гарт-1.

В цій справі від 18 квітня 2024 року по справі №260/3528/22 Верховний Суд вказав, що наявність чи збіг інформації про особу в оперативних базах даних системи «Гарт-1» автоматизовано забороняє особі право перетину державного кордону, незважаючи на довідку ВЛК про непридатність.

Автор: Наталя Мамченко

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