БЕБ зможе давати доручення Державній прикордонній службі стосовно дозволу на перетин кордону певними особами

Бюро економічної безпеки включили до переліку органів, які мають право доручати Державній прикордонній службі додатково вивчати питання щодо наявності законних підстав для перетинання державного кордону особами.

В Україні діє порядок, за яким Державна прикордонна служба, отримавши доручення від певних органів, має право провести «додаткове вивчення питання щодо наявності законних підстав для перетинання державного кордону особами».

Йдеться про Порядок надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, який було затверджено ще 2013 року постановою Кабміну №280. 21 червня Уряд постановою №730 розширив перелік органів, які мають право давати такі доручення, додавши до нього Бюро економічної безпеки та прибравши звідти нині розділену Державну фіскальну службу.

Так, відповідно до порядку уповноважені державні органи можуть надавати доручення щодо:

додаткового вивчення питання щодо наявності законних підстав для перетинання державного кордону особами.

заборони в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства протягом строку, встановленого уповноваженим державним органом;

заборони виїзду з України осіб, яких за рішенням слідчого судді, суду тимчасово обмежено у праві виїзду з України, у тому числі тих, до яких застосовано запобіжний захід, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України, за умовами якого передбачено таке обмеження;

розшуку в пунктах пропуску через державний кордон осіб, оголошених у розшук відповідно до КПК;

інформування про факт перетинання державного кордону особами, стосовно яких уповноваженими державними органами проводяться оперативно-розшукові, контррозвідувальні, розвідувальні заходи або слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні, заходи з протидії порушенням митних правил, а також прийнято рішення про добровільне чи примусове повернення в країну походження або третю країну;

огляду (із залученням у разі потреби службових осіб митних органів, що використовують власні технічні та спеціальні засоби) транспортних засобів, на яких прямують особи, та вантажів, що ними переміщуються через державний кордон, з метою недопущення його незаконного перетинання особами, а також незаконного переміщення предметів і речовин, заборонених до вивезення і ввезення в Україну або щодо яких встановлено спеціальний порядок переміщення через державний кордон; виявлення викрадених транспортних засобів;

Доручення оформляються на бланку за формою згідно з додатком за підписом:

Голови Нацполіції або його заступників, уповноважених головою керівників структурних підрозділів центрального органу управління Національної поліції або їх заступників, керівників територіальних органів Нацполіції;

Голови СБУ або його заступників, начальників функціональних підрозділів Центрального управління СБУ, що провадять оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність, регіональних органів та органів військової контррозвідки, а також їх заступників;

Голови Служби зовнішньої розвідки або його заступників;

начальника Управління державної охорони або його заступників;

Голови ДФС, його заступників, уповноважених головою керівників структурних підрозділів ДФС, їх заступників, керівників територіальних органів ДФС або їх заступників (цей пункт змінами від 21 червня Кабмін прибрав);

Директора БЕБ або його заступників, уповноважених директором керівників підрозділів центрального апарату БЕБ або їх заступників, керівників територіальних управлінь БЕБ або їх заступників (цей пункт змінами від 21 червня Кабмін додав)

заступника Міністра юстиції, начальників міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту або їх заступників;

Генерального прокурора або його першого заступника чи заступників, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівників обласних прокуратур, прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, керівника Київської міської прокуратури або їх перших заступників чи заступників, керівників окружних прокуратур або їх перших заступників чи заступників (у тому числі спеціалізованих прокуратур на правах обласних, окружних);

начальника Головного управління розвідки Міноборони;

Голови ДМС або його заступників, начальників головних управлінь, управлінь ДМС в АРК, областях, містах Києві та Севастополі або їх заступників;

Директора НАБУ або його заступників, керівників підрозділів внутрішнього контролю, підрозділів детективів або їх заступників;

Директора ДБР або його заступників, уповноважених директором керівників підрозділів центрального апарату ДБР або їх заступників, директорів ТУ ДБР або їх заступників.

У разі виникнення потреби у терміновому виконанні доручення його зміст може передаватися телеграмою або телефаксом з обов’язковим подальшим поданням протягом п’яти діб органу Держприкордонслужби оригіналу доручення.

Доручення, зазначені в абз. 5-7 п. 5 Порядку, можуть також надаватися Держприкордонслужбі в електронній формі з використанням інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система «Аркан»). У такому випадку відповідальність за достовірність інформації, внесеної до інформаційно-комунікаційної системи прикордонного контролю «Гарт-1» Держприкордонслужби, несуть ініціатори доручення.

Виконання доручень здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби під час проведення перевірки документів осіб на право в’їзду в Україну або виїзду з України.

Нагадаємо, що питання виконання цих доручень також регулюється наказом МВС від 23 червня 2017 року №535.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін пропонує включити Бюро економічної безпеки України до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 20 червня ухвалила в цілому законопроект 10439 про реформу БЕБ. Нового директора БЕБ буде обирати конкурсна комісія, яка складається з 6 членів, де половина міжнародні експерти – з правом вирішального голосу. Переатестація працівників БЕБ буде проводитися комісією, в якій 6 представників будуть від новообраного директора БЕБ і 6 – від міжнародних партнерів.

Автор: Наталя Мамченко

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