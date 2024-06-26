БЭБ сможет давать поручения Государственной пограничной службе относительно разрешения на пересечение границы определенными лицами

11:30, 26 июня 2024
Бюро экономической безопасности включили в список органов, имеющих право поручать Государственной пограничной службе дополнительно изучать вопрос о наличии законных оснований для пересечения государственной границы лицами.
В Украине действует порядок, согласно которому Государственная пограничная служба, получив поручение от определенных органов, имеет право провести «дополнительное изучение вопроса о наличии законных оснований для пересечения государственной границы лицами».
Речь идет о Порядке предоставления Государственной пограничной службе и выполнении ею поручений уполномоченных государственных органов в отношении лиц, пересекающих государственную границу, утвержденного еще в 2013 году постановлением Кабмина №280. 21 июня Правительство постановлением №730 расширило перечень органов, имеющих право давать такие поручения, прибавив к нему Бюро экономической безопасности и убрав оттуда разделенную Государственную фискальную службу.
Так, согласно порядку уполномоченные государственные органы могут предоставлять поручения о:
- дополнительном изучении вопроса о наличии законных оснований для пересечения государственной границы лицами
- запрете въезда в Украину иностранцев и лиц без гражданства в течение срока, установленного уполномоченным государственным органом;
- запрете выезда из Украины лиц, которые по решению следственного судьи, суда временно ограничены в праве выезда из Украины, в том числе тех, к которым применена мера пресечения, предусмотренная Уголовным процессуальным кодексом Украины, по условиям которыми предусмотрено такое ограничение;
- розыске в пунктах пропуска через государственную границу лиц, объявленных в розыск в соответствии с УПК;
- информировании о факте пересечения государственной границы лицами, в отношении которых уполномоченными государственными органами проводятся оперативно-розыскные, контрразведывательные, разведывательные мероприятия или следственные (розыскные) действия и негласные следственные (розыскные) действия в уголовном производстве, меры по противодействию нарушению таможенных правил, а также принято решение о добровольном или принудительном возвращении в страну происхождения или третью страну;
- осмотре (с привлечением в случае необходимости служебных лиц таможенных органов, использующих собственные технические и специальные средства) транспортных средств, на которых направляются лица, и грузов, перемещаемых ими через государственную границу, с целью недопущения его незаконного пересечения лицами, а также незаконного перемещение предметов и веществ, запрещенных к вывозу и ввозу в Украину или относительно которых установлен специальный порядок перемещения через государственную границу; выявление угнанных транспортных средств.
Поручения оформляются на бланке по форме согласно приложению за подписью:
- Председатели Нацполиции или его заместителей, уполномоченных главой руководителей структурных подразделений центрального органа управления Национальной полиции или их заместителей, руководителей территориальных органов Нацполиции;
- Председателя СБУ или его заместителей, начальников функциональных подразделений Центрального управления СБУ, осуществляющих оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность, региональных органов и органов военной контрразведки, а также их заместителей;
- Председателя Службы внешней разведки или его заместителей;
- начальника Управления государственной охраны или его заместителей;
- Председателя ГФС, его заместителей, уполномоченных главой руководителей структурных подразделений ГФС, их заместителей, руководителей территориальных органов ГФС или их заместителей (этот пункт изменениями от 21 июня Кабмин убрал);
- Директора БЭБ или его заместителей, уполномоченных директором руководителей подразделений центрального аппарата БЭБ или их заместителей, руководителей территориальных управлений БЭБ или их заместителей (этот пункт изменениями от 21 июня Кабмин добавил)
- заместителя Министра юстиции, начальников межрегиональных управлений по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста или их заместителей;
- Генерального прокурора или его первого заместителя или заместителей, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, руководителей областных прокуратур, прокуратуры Автономной Республики Крым и г. Севастополя, руководителя Киевской городской прокуратуры или их первых заместителей или заместителей, руководителей окружных прокуратур или их первых заместителей или заместителей в том числе специализированных прокуратур на правах областных, окружных);
- начальника Главного управления разведки Минобороны;
- Председатели ГМС или его заместителей, начальников главных управлений, управлений ГМС в АРК, областях, городах Киеве и Севастополе или их заместителей;
- Директора НАБУ или его заместителей, руководителей подразделений внутреннего контроля, детективов или их заместителей;
- Директора ГБР или его заместителей, уполномоченных директором руководителей подразделений центрального аппарата ГБР или их заместителей, директоров ТУ ГБР или их заместителей.
В случае возникновения необходимости в срочном выполнении поручения его содержание может передаваться телеграммой или телефаксом с обязательным последующим представлением в течение пяти суток органа Госпогранслужбы оригинала поручения.
Поручения, указанные в абз. 5-7 п. 5 Порядка могут также предоставляться Госпогранслужбе в электронной форме с использованием интегрированной межведомственной информационно-коммуникационной системы по контролю лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу (система «Аркан»). В таком случае ответственность за достоверность информации, внесенной в информационно-коммуникационную систему пограничного контроля «Гарт-1» Госпогранслужбы, несут инициаторы поручения.
Выполнение поручений осуществляется в пунктах пропуска через государственную границу уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы во время проведения проверки документов на право въезда в Украину или выезда из Украины.
Напомним, что вопрос выполнения этих поручений также регулируется приказом МВД от 23 июня 2017 №535.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин предлагает включить Бюро экономической безопасности Украины в список специальных пользователей радиочастотного спектра.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 20 июня приняла в целом законопроект 10439 о реформе БЭБ. Нового директора БЭБ будет выбирать конкурсная комиссия, состоящая из 6 членов, где половина международных экспертов – с правом решающего голоса. Переаттестация работников БЭБ будет проводиться комиссией, в которой 6 представителей будут от новоизбранного директора БЭБ и 6 – от международных партнеров.
Автор: Наталья Мамченко
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