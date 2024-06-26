БЭБ сможет давать поручения Государственной пограничной службе относительно разрешения на пересечение границы определенными лицами

Бюро экономической безопасности включили в список органов, имеющих право поручать Государственной пограничной службе дополнительно изучать вопрос о наличии законных оснований для пересечения государственной границы лицами.

В Украине действует порядок, согласно которому Государственная пограничная служба, получив поручение от определенных органов, имеет право провести «дополнительное изучение вопроса о наличии законных оснований для пересечения государственной границы лицами».

Речь идет о Порядке предоставления Государственной пограничной службе и выполнении ею поручений уполномоченных государственных органов в отношении лиц, пересекающих государственную границу, утвержденного еще в 2013 году постановлением Кабмина №280. 21 июня Правительство постановлением №730 расширило перечень органов, имеющих право давать такие поручения, прибавив к нему Бюро экономической безопасности и убрав оттуда разделенную Государственную фискальную службу.

Так, согласно порядку уполномоченные государственные органы могут предоставлять поручения о:

дополнительном изучении вопроса о наличии законных оснований для пересечения государственной границы лицами

запрете въезда в Украину иностранцев и лиц без гражданства в течение срока, установленного уполномоченным государственным органом;

запрете выезда из Украины лиц, которые по решению следственного судьи, суда временно ограничены в праве выезда из Украины, в том числе тех, к которым применена мера пресечения, предусмотренная Уголовным процессуальным кодексом Украины, по условиям которыми предусмотрено такое ограничение;

розыске в пунктах пропуска через государственную границу лиц, объявленных в розыск в соответствии с УПК;

информировании о факте пересечения государственной границы лицами, в отношении которых уполномоченными государственными органами проводятся оперативно-розыскные, контрразведывательные, разведывательные мероприятия или следственные (розыскные) действия и негласные следственные (розыскные) действия в уголовном производстве, меры по противодействию нарушению таможенных правил, а также принято решение о добровольном или принудительном возвращении в страну происхождения или третью страну;

осмотре (с привлечением в случае необходимости служебных лиц таможенных органов, использующих собственные технические и специальные средства) транспортных средств, на которых направляются лица, и грузов, перемещаемых ими через государственную границу, с целью недопущения его незаконного пересечения лицами, а также незаконного перемещение предметов и веществ, запрещенных к вывозу и ввозу в Украину или относительно которых установлен специальный порядок перемещения через государственную границу; выявление угнанных транспортных средств.

Поручения оформляются на бланке по форме согласно приложению за подписью:

Председатели Нацполиции или его заместителей, уполномоченных главой руководителей структурных подразделений центрального органа управления Национальной полиции или их заместителей, руководителей территориальных органов Нацполиции;

Председателя СБУ или его заместителей, начальников функциональных подразделений Центрального управления СБУ, осуществляющих оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность, региональных органов и органов военной контрразведки, а также их заместителей;

Председателя Службы внешней разведки или его заместителей;

начальника Управления государственной охраны или его заместителей;

Председателя ГФС, его заместителей, уполномоченных главой руководителей структурных подразделений ГФС, их заместителей, руководителей территориальных органов ГФС или их заместителей (этот пункт изменениями от 21 июня Кабмин убрал);

Директора БЭБ или его заместителей, уполномоченных директором руководителей подразделений центрального аппарата БЭБ или их заместителей, руководителей территориальных управлений БЭБ или их заместителей (этот пункт изменениями от 21 июня Кабмин добавил)

заместителя Министра юстиции, начальников межрегиональных управлений по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста или их заместителей;

Генерального прокурора или его первого заместителя или заместителей, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, руководителей областных прокуратур, прокуратуры Автономной Республики Крым и г. Севастополя, руководителя Киевской городской прокуратуры или их первых заместителей или заместителей, руководителей окружных прокуратур или их первых заместителей или заместителей в том числе специализированных прокуратур на правах областных, окружных);

начальника Главного управления разведки Минобороны;

Председатели ГМС или его заместителей, начальников главных управлений, управлений ГМС в АРК, областях, городах Киеве и Севастополе или их заместителей;

Директора НАБУ или его заместителей, руководителей подразделений внутреннего контроля, детективов или их заместителей;

Директора ГБР или его заместителей, уполномоченных директором руководителей подразделений центрального аппарата ГБР или их заместителей, директоров ТУ ГБР или их заместителей.

В случае возникновения необходимости в срочном выполнении поручения его содержание может передаваться телеграммой или телефаксом с обязательным последующим представлением в течение пяти суток органа Госпогранслужбы оригинала поручения.

Поручения, указанные в абз. 5-7 п. 5 Порядка могут также предоставляться Госпогранслужбе в электронной форме с использованием интегрированной межведомственной информационно-коммуникационной системы по контролю лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу (система «Аркан»). В таком случае ответственность за достоверность информации, внесенной в информационно-коммуникационную систему пограничного контроля «Гарт-1» Госпогранслужбы, несут инициаторы поручения.

Выполнение поручений осуществляется в пунктах пропуска через государственную границу уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы во время проведения проверки документов на право въезда в Украину или выезда из Украины.

Напомним, что вопрос выполнения этих поручений также регулируется приказом МВД от 23 июня 2017 №535.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин предлагает включить Бюро экономической безопасности Украины в список специальных пользователей радиочастотного спектра.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 20 июня приняла в целом законопроект 10439 о реформе БЭБ. Нового директора БЭБ будет выбирать конкурсная комиссия, состоящая из 6 членов, где половина международных экспертов – с правом решающего голоса. Переаттестация работников БЭБ будет проводиться комиссией, в которой 6 представителей будут от новоизбранного директора БЭБ и 6 – от международных партнеров.

Автор: Наталья Мамченко

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