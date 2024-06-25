БЭБ включат в список специальных пользователей радиочастотного спектра для надлежащего уровня конспирации

Правительство предлагает внести Бюро экономической безопасности Украины в список специальных пользователей радиочастотного спектра.

Источник фото: БЭБ

Кабмин предлагает включить Бюро экономической безопасности Украины в перечень специальных пользователей радиочастотного спектра, приведенного в части второй статьи 43 Закона Украины «Об электронных коммуникациях», и исключить из указанного перечня центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере единой государственной налоговой и таможенной политики – в части применения радиоэлектронных средств налоговой милицией.

Соответствующий законопроект 11380 о внесении изменений в статью 43 Закона «Об электронных коммуникациях» об усовершенствовании правовых основ противодействия правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства» Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде.

Напомним, органом государственного регулирования в полосах радиочастот специального пользования и специальных пользователей радиочастотного спектра является Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Для специальных пользователей выделена соответствующая полоса радиочастот специального пользования, которой они пользуются на безвозмездной основе. Кроме того, техническая информация о специализированных пользователях имеет гриф ограничения доступа.

Учитывая изложенное, включение Бюро экономической безопасности Украины в перечень специальных пользователей радиочастотного спектра, по мнению Кабмина, обеспечит надлежащий уровень конспирации работы подразделений Бюро экономической безопасности Украины, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и досудебное расследование, и позволит соответствующим подразделениям БЭБ пользоваться полосами радиочастот специального использования на безвозмездной базе.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 20 июня приняла в целом законопроект 10439 о реформе БЭБ. Нового директора БЭБ будет выбирать конкурсная комиссия, состоящая из 6 членов, где половина международных экспертов – с правом решающего голоса. Переаттестация работников БЭБ будет проводиться комиссией, в которой 6 представителей будут от новоизбранного директора БЭБ и 6 – от международных партнеров.

Автор: Наталья Мамченко

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