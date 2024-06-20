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Сколько денег Украина получит от ЕС за вступление в силу закона о БЭБ

13:39, 20 июня 2024
Теперь законы о реформах в Украине четко привязаны к суммам, которые будет выделять или не выделять ЕС за их принятие, а за использованием средств будут следить ревизоры от ЕС.
Сколько денег Украина получит от ЕС за вступление в силу закона о БЭБ
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Принятие закона о реформе Бюро экономической безопасности (БЭБ) демонстрирует, как дальше будет работать принцип «деньги в обмен на реформы», прописанный в согласованном ЕС Плане Ukraine Facility.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 20 июня приняла в целом законопроект 10439 о реформе БЭБ. Нового директора БЭБ будет выбирать конкурсная комиссия, состоящая из 6 членов, где половина международных экспертов – с правом решающего голоса. Переаттестация работников БЭБ будет проводиться комиссией, в которой 6 представителей будут от новоизбранного директора БЭБ и 6 – от международных партнеров.

Законопроект был предметом долгих переговоров с международными партнерами и финальную версию, по словам заместителя председателя Комитета ВР по налоговой политике Ярослава Железняка, согласовали именно они.

Реформа БЭБ – лишь один из шагов, которые Украина должна выполнить, чтобы в дальнейшем получать финансирование от ЕС. Среди других, например, создание единого реестра банковских счетов граждан и бизнеса, устранение дублирования юрисдикции Бюро экономической безопасности с другими органами досудебного расследования, изменения в УПК, цифровизация налоговой и т.п.

Напомним, что реформа БЭБ напрямую привязана к выделению средств от ЕС по программе Ukraine Facility (в целом это 50 млрд евро к 2027 году, большинство из которых – в форме кредитов, то есть Украина должна будет возвращать деньги).

За каждый комплекс шагов ЕС будет выделять средства, а за выполнением Украиной эти требования будут следить специально созданный Аудиторский совет в Брюсселе, который сможет проводить ревизию в Украине. Не выполнили реформу – не получили средства. В случае злоупотреблений, коррупции, мошенничества и т.д. могут даже поставить вопрос о возврате Украиной средств.

В частности, по программе Ukraine Facility на второй квартал 2024 года предусмотрен взнос европейских партнеров, общая сумма которого составляет до 4,365 млрд евро, из которых безвозвратная поддержка до 1,5 млрд евро, а заем Украины – до 2,865 млрд евро.

Для этого Украина должна во втором квартале 2024 года выполнить 9 шагов, среди которых вступление в силу Закона о пересмотре нормативно-правовой базы БЭБ.

А именно Украина должна «Entry into force of the law on revising the legal basis of the Economic Security Bureau of Ukraine», то есть, законодательство о БЭБ должно вступить в силу.

Если Украина не выполняет определенные шаги, она не получает средства. Это предусмотрено ратифицированным 6 июня парламентом Рамочным соглашением между Украиной и Европейским Союзом о специальных механизмах реализации финансирования Союза для Украины согласно инструменту Ukraine Facility (законопроект 0276).

Рамочное соглашение предусматривает создание Аудиторского совета, с которым Украина обязана взаимодействовать, предоставлять ему соответствующие документы для того, чтобы в случае выявления нарушений можно было их расследовать.

Помимо самого Аудиторского совета, статья 11 ратифицированного Соглашения устанавливает, что агенты Еврокомиссии, Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), Европейского суда аудиторов (ECA), Аудиторского совета и Европейской прокуратуры (EPPO), а также их уполномоченные представители могут совершать «любые следственные или аудиторские действия», включая технические, финансовые или системные проверки, чтобы защитить финансовые интересы ЕС. Это включает в себя посещение объектов и помещений, чья деятельность будет финансироваться за счет Плана.

Украина должна предоставлять всю запрашиваемую информацию и документацию, в том числе любые электронные данные.

В случае использования «частных устройств», не являющихся в собственности проверяемых субъектов хозяйствования, такие устройства могут подлежать проверкам OLAF. Также OLAF и EPPO предоставляется право «проводить все соответствующие следственные действия», в частности выездные проверки и инспекции. Украина, со своей стороны, должна определить службу или службы с правоохранительными полномочиями по проведению уголовных расследований, что будет помогать OLAF. В случае, если лицо или проверяемый субъект оказывают сопротивление проверке, расследованию или выездной проверке, Украина должна предоставить OLAF и EPPO необходимую помощь для выполнения проверки или инспекции.

Автор: Наталья Мамченко 

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Сколько денег Украина получит от ЕС за вступление в силу закона о БЭБ

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