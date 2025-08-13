Пенсии в Украине: можно ли платить добровольный пенсионный взнос в статусе домохозяйки

В Пенсионном фонде объяснили, как безработному сохранить страховой стаж до выхода на пенсию.

Временное отсутствие работы не означает перерыв в скоплении пенсионного стажа. Каждый не пенсионер может самостоятельно платить взносы в Пенсионный фонд, чтобы сохранить непрерывность страхового стажа.

Сделать это можно по упрощенной процедуре, оформив договор о добровольном участии через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Внесенные средства зачисляются за месяц, в котором они поступили на счет Фонда, и включаются в ваш страховой стаж. Чтобы месяц был учтен полностью, размер взноса должен быть не меньше минимального страхового — 22% от действующей минимальной зарплаты. На сегодняшний день это составляет 1 760 грн (22% от 8 000 грн).

По собственному желанию можно продолжать платить добровольный взнос и тогда, когда снова будете работать. В таком случае уплата добровольного взноса увеличит заработок, который будет учтен при назначении пенсии.

