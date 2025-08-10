Практика судов
Некоторым пенсионерам в Украине могут пересчитать пенсию внепланово — что нужно знать

17:48, 10 августа 2025
Украинцам разъяснили вопрос перерасчета пенсии.
Пенсионеры, которые после назначения пенсии официально работали, то есть за них был уплачен или они самостоятельно уплатили единый социальный взнос, каждые два года получают право на перерасчет пенсии. Такой перерасчет проводится по обращению пенсионера или автоматически с 1 апреля. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.

В ведомстве подчеркнули, что право на автоматический перерасчет определяется по страховому стажу, приобретенному по февраль текущего года.

«Процесс перерасчета осуществляется в автоматизированном режиме, обращаться за его проведением в органы Пенсионного фонда жителям области не нужно. Выплата пересчитанных пенсий будет проводиться начиная с апреля месяца», — заявили в ПФ.

Перерасчет проведен с учетом только страхового стажа, приобретенного после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии, или — в случае целесообразности — с учетом стажа и заработной платы, приобретенных после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии. При этом заработная плата учитывается за периоды страхового стажа, определенные в части первой статьи 40 этого Закона, с применением показателя средней заработной платы (дохода), который учитывался при назначении (предыдущем перерасчете) пенсии.

«При этом работающим пенсионерам, которые получают пенсию за выслугу лет, такой перерасчет будет проведен в случае, если они достигли пенсионного возраста», — подчеркнули в ПФ.

Также там добавили, что в случае, если пенсионер, продолжавший работать, приобретает стаж, достаточный для исчисления пенсии в минимальном размере, а это не менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, тогда по его заявлению проводится соответствующий перерасчет независимо от того, сколько времени прошло после назначения или предыдущего перерасчета пенсии, с учетом заработной платы, из которой назначена (предварительно перерасчитана) пенсия.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

