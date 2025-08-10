Деяким пенсіонерам в Україні можуть перерахувати пенсію позапланово — що треба знати

Українцям роз’яснили питання перерахунку пенсії.

Пенсіонери, які після призначення пенсії офіційно працювали, тобто за них сплачено або вони самостійно сплатили єдиний соціальний внесок, кожні два роки набувають право на перерахунок пенсії. Такий перерахунок проводиться за зверненням пенсіонера або автоматично з 1 квітня. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області.

У відомстві підкреслили, що право на автоматичний перерахунок визначається за страховим стажем, набутим по лютий поточного року.

«Процес перерахунку здійснюється в автоматизованому режимі, звертатись за його проведенням до органів Пенсійного фонду мешканцям області не потрібно. Виплата перерахованих пенсій буде проводитись починаючи з квітня місяця», - заявили у ПФ.

Перерахунок проведено з урахуванням лише страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, або – у разі доцільності – з урахуванням стажу та заробітної плати, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. При цьому заробітна плата враховується за періоди страхового стажу, визначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

«При цьому працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, такий перерахунок буде проведено у разі, якщо вони досягли пенсійного віку», - підкреслили у ПФ.

Також там додали, що у випадку, якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набуває стажу, достатнього для обчислення пенсії в мінімальному розмірі, а це не менше як 35 років у чоловіків і 30 років у жінок, тоді за його заявою проводиться відповідний перерахунок незалежно від того, скільки часу минуло після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію

