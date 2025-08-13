Пенсії в Україні: чи можна сплачувати добровільний пенсійний внесок в статусі домогосподарки

У Пенсійному фонді пояснили, як безробітному зберегти страховий стаж до виходу на пенсію.

Тимчасова відсутність роботи не означає перерву у накопиченні пенсійного стажу. Кожен, хто не є пенсіонером, може самостійно сплачувати внески до Пенсійного фонду, щоб зберегти безперервність страхового стажу.

Зробити це можна за спрощеною процедурою, оформивши договір про добровільну участь через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Внесені кошти зараховуються за той місяць, у якому вони надійшли на рахунок Фонду, і включаються до вашого страхового стажу. Щоб місяць було враховано повністю, розмір внеску має бути не меншим за мінімальний страховий — 22% від чинної мінімальної зарплати. На сьогодні це становить 1 760 грн (22% від 8 000 грн).

За власним бажанням можна продовжувати сплачувати добровільний внесок і тоді, коли знову будете працювати. У такому разі сплата добровільного внеску збільшить заробіток, який буде враховано при призначенні пенсії.

