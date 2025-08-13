Практика судів
  1. В Україні

Пенсії в Україні: чи можна сплачувати добровільний пенсійний внесок в статусі домогосподарки

16:34, 13 серпня 2025
У Пенсійному фонді пояснили, як безробітному зберегти страховий стаж до виходу на пенсію.
Пенсії в Україні: чи можна сплачувати добровільний пенсійний внесок в статусі домогосподарки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тимчасова відсутність роботи не означає перерву у накопиченні пенсійного стажу. Кожен, хто не є пенсіонером, може самостійно сплачувати внески до Пенсійного фонду, щоб зберегти безперервність страхового стажу.

Зробити це можна за спрощеною процедурою, оформивши договір про добровільну участь через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Внесені кошти зараховуються за той місяць, у якому вони надійшли на рахунок Фонду, і включаються до вашого страхового стажу. Щоб місяць було враховано повністю, розмір внеску має бути не меншим за мінімальний страховий — 22% від чинної мінімальної зарплати. На сьогодні це становить 1 760 грн (22% від 8 000 грн).

За власним бажанням можна продовжувати сплачувати добровільний внесок і тоді, коли знову будете працювати. У такому разі сплата добровільного внеску збільшить заробіток, який буде враховано при призначенні пенсії.

Раніше ми писали, що деяким пенсіонерам в Україні можуть перерахувати пенсію позапланово.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Здобувачі деяких форм освіти, які почали навчатися після 25 років, втратять право на відстрочку – Кабмін погодив законопроект

Змінюються умови відстрочки для студентів, педагогів та науковців.

«Я сказав Трампу, що Путін блефує і точно не хоче миру» – Володимир Зеленський після перемовин у Берліні

Під час обговорення ситуації на фронті Володимир Зеленський заявив Президенту США Дональду Трампу, що Путін блефує і намагається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх напрямках українського фронту.

Ярославу Максименко призначено заступником голови АРМА замість Грігола Катамадзе

Грігол Катамадзе покинув посаду заступника голови АРМА – замість нього призначили начальницю департаменту Мінекономіки Ярославу Максименко.

Галина Третьякова заявила, що збільшення окладів прокурорам без збільшення бюджету Пенсійного фонду призведе до численних судових процесів

Третьякова заявила, що принципово проти збільшення посадових окладів будь-кому після прийняття бюджету, а у випадку підвищення окладів прокурорам потрібно збільшувати бюджет на їх пенсії, бо в іншому випадку Пенсійний фонд буде залучений до численних судових процесів.

В «Слузі народу» запропонували дозволити виїзд за кордон усім, хто має відстрочку

Водночас поки не пропонується дозволити виїзд невійськовозобов’язаним жінкам, які працюють на держслужбі чи в органах місцевого самоврядування.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду