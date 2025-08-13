Певицу Кэти Перри оштрафовали более чем на €6 тысяч за съемки в заповеднике Испании

Кэти Перри обязали оплатить более 6 тысяч евро штрафа за съемки клипа Lifetimes в заповеднике на Балеарских островах без официального разрешения.

Американская певица Кэти Перри получила штраф в размере €6001 за съемки музыкального клипа Lifetimes в заповеднике на Балеарских островах без необходимых разрешений. Об этом сообщает New Musical Express.

Съемки состоялись в июле 2024 года в Национальном парке Сес-Салинес, на дюнах острова С’Эспальмадор, доступ к которым запрещен для защиты редких экосистем и дикой природы.

После публикации кадров в сети экоактивисты обвинили съемочную группу в возможном ущербе окружающей среде.

Министерство сельского хозяйства, рыболовства и окружающей среды Балеарских островов подтвердило: продюсерская компания не получила официального разрешения от региональных властей.

Представители лейбла Capitol, с которым сотрудничает Перри, заявили, что местная продакшн-команда заверила их в наличии всех документов и что было получено устное согласие на съемку. Однако одно из необходимых разрешений на момент работы еще находилось в процессе оформления.

По данным, штраф уже оплачен.

Власти классифицировали нарушение как «серьезное», но дополнительных санкций не будет, поскольку не выявлено доказательств длительного повреждения территории.

Сингл Lifetimes, за съемки клипа которого был выплачен штраф, вдохновлен дочерью исполнительницы Дейзи Дав Блум. Песня является частью седьмого студийного альбома Кэти Перри 143.

Сейчас певица находится в одноименном синглу туре Lifetimes в поддержку последнего альбома. Он начался 23 апреля и должен завершиться 7 декабря этого года.

