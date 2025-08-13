Практика судів
  1. У світі

Співачку Кеті Перрі оштрафували на понад €6 тисяч за зйомки в заповіднику Іспанії

14:28, 13 серпня 2025
Кеті Перрі зобов’язали сплатити понад €6 тисяч штрафу за зйомки кліпу Lifetimes у заповіднику на Балеарських островах без офіційного дозволу.
Співачку Кеті Перрі оштрафували на понад €6 тисяч за зйомки в заповіднику Іспанії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американська співачка Кеті Перрі отримала штраф у розмірі €6001 за зйомки музичного кліпу Lifetimes у заповіднику на Балеарських островах без необхідних дозволів. Про це повідомляє New Musical Express.

Зйомки відбулися в липні 2024 року в Національному парку Сес-Салінес, на дюнах острова С’Еспальмадор, доступ до яких заборонений для захисту рідкісних екосистем та дикої природи.

Після оприлюднення кадрів у мережі екоактивісти звинуватили знімальну групу в можливій шкоді довкіллю.

Міністерство сільського господарства, рибальства та довкілля Балеарських островів підтвердило: продюсерська компанія не отримала офіційного дозволу від регіональної влади.

Представники лейблу Capitol, з яким працює Перрі, заявили, що місцева продакшн-команда запевнила їх у наявності всіх документів і що було отримано усне погодження на зйомку. Однак один із необхідних дозволів на момент роботи ще перебував у процесі оформлення.

За даними, штраф уже сплачено.

Влада класифікувала порушення як «серйозне», але додаткових санкцій не буде, оскільки не виявлено доказів тривалого пошкодження території.

Сингл Lifetimes, за зйомки кліпу якого був виплачений штраф, натхненний дочкою виконавиці Дейзі Дав Блум. Пісня є частиною сьомого студійного альбому Кеті Перрі «143».

Нині співачка перебуває в однойменному до пісні турі Lifetimes, на підтримку останнього альбому. Він розпочався 23 квітня і має завершитися 7 грудня цього року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

штраф шоу-бізнес

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Здобувачі деяких форм освіти, які почали навчатися після 25 років, втратять право на відстрочку – Кабмін погодив законопроект

Змінюються умови відстрочки для студентів, педагогів та науковців.

«Я сказав Трампу, що Путін блефує і точно не хоче миру» – Володимир Зеленський після перемовин у Берліні

Під час обговорення ситуації на фронті Володимир Зеленський заявив Президенту США Дональду Трампу, що Путін блефує і намагається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх напрямках українського фронту.

Ярославу Максименко призначено заступником голови АРМА замість Грігола Катамадзе

Грігол Катамадзе покинув посаду заступника голови АРМА – замість нього призначили начальницю департаменту Мінекономіки Ярославу Максименко.

Галина Третьякова заявила, що збільшення окладів прокурорам без збільшення бюджету Пенсійного фонду призведе до численних судових процесів

Третьякова заявила, що принципово проти збільшення посадових окладів будь-кому після прийняття бюджету, а у випадку підвищення окладів прокурорам потрібно збільшувати бюджет на їх пенсії, бо в іншому випадку Пенсійний фонд буде залучений до численних судових процесів.

В «Слузі народу» запропонували дозволити виїзд за кордон усім, хто має відстрочку

Водночас поки не пропонується дозволити виїзд невійськовозобов’язаним жінкам, які працюють на держслужбі чи в органах місцевого самоврядування.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду