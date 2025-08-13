Співачку Кеті Перрі оштрафували на понад €6 тисяч за зйомки в заповіднику Іспанії

Кеті Перрі зобов’язали сплатити понад €6 тисяч штрафу за зйомки кліпу Lifetimes у заповіднику на Балеарських островах без офіційного дозволу.

Американська співачка Кеті Перрі отримала штраф у розмірі €6001 за зйомки музичного кліпу Lifetimes у заповіднику на Балеарських островах без необхідних дозволів. Про це повідомляє New Musical Express.

Зйомки відбулися в липні 2024 року в Національному парку Сес-Салінес, на дюнах острова С’Еспальмадор, доступ до яких заборонений для захисту рідкісних екосистем та дикої природи.

Після оприлюднення кадрів у мережі екоактивісти звинуватили знімальну групу в можливій шкоді довкіллю.

Міністерство сільського господарства, рибальства та довкілля Балеарських островів підтвердило: продюсерська компанія не отримала офіційного дозволу від регіональної влади.

Представники лейблу Capitol, з яким працює Перрі, заявили, що місцева продакшн-команда запевнила їх у наявності всіх документів і що було отримано усне погодження на зйомку. Однак один із необхідних дозволів на момент роботи ще перебував у процесі оформлення.

За даними, штраф уже сплачено.

Влада класифікувала порушення як «серйозне», але додаткових санкцій не буде, оскільки не виявлено доказів тривалого пошкодження території.

Сингл Lifetimes, за зйомки кліпу якого був виплачений штраф, натхненний дочкою виконавиці Дейзі Дав Блум. Пісня є частиною сьомого студійного альбому Кеті Перрі «143».

Нині співачка перебуває в однойменному до пісні турі Lifetimes, на підтримку останнього альбому. Він розпочався 23 квітня і має завершитися 7 грудня цього року.

