Глубоко беспокоит информация о стремительном снижении престижа профессии судьи в Украине — Дмитрий Лубинец

11:20, 13 августа 2025
Особое беспокойство Омбудсмена вызывают случаи, когда кандидаты в судьи на завершающих этапах конкурса в суды отказываются от участия, отдавая предпочтение должностям государственной службы или частной юридической практике.
Фото: armyinform.com.ua
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», парламентский комитет по вопросам правовой политики после продолжительного обсуждения 12 августа рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект 13467-1. Им предлагается установить базовый должностной оклад судьи местного суда в размере 26 прожиточных минимумов, или 90 220 грн в абсолютных цифрах.

Этот законопроект подал глава правового комитета Денис Маслов, и он является альтернативным тому, который подали народные депутаты Руслан Стефанчук, Галина Третьякова, Даниил Гетманцев и другие, по которому «голый» оклад судьи местного суда составит 18,2 прожиточных минимума, или не менее 63 154 грн в 2026 году.

Это примерно столько же, сколько составляет оклад судьи местного суда «на бумаге» сейчас (63 060 грн). При этом, размер фактически получаемого судьей местного суда вознаграждения после вычета всех налогов и сборов составляет 57 тысяч грн в месяц.

К законопроектам 13467 и 13467-1 представлены заключения разных органов. В частности, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец указал, что его глубоко беспокоит информация о стремительном снижении престижа должностей судей в Украине.

«Особое беспокойство вызывают случаи, когда кандидаты на должности судьи на завершающих этапах конкурса на замещение вакантной должности судьи отказываются от участия в конкурсе, отдавая предпочтение должностям государственной службы или частной юридической практике. Такая тенденция представляет серьезный риск для стабильного и устойчивого развития системы судоустройства Украины, что обусловлено, в частности, ненадлежащим уровнем судейского вознаграждения судьям местных судов», — отметил Лубинец.

Например, по информации Министерства финансов, в 2024 году средний размер начисленной зарплаты:

  • в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей составлял 56,5 тыс. грн,
  • в Министерстве юстиции — 66,8 тыс. грн,
  • в Антимонопольном комитете — 91,7 тыс. грн,
  • у руководства Государственного агентства по вопросам кино — 125,7 тыс. грн,
  • у руководства Фонда государственного имущества — 127,4 тыс. грн,
  • у руководства Национального агентства по вопросам государственной службы — 145 тыс. гривен.

По его словам, анализ предлагаемых проектом базовых размеров должностных окладов для судей позволяет сделать вывод о несущественном (формальном) повышении должностных окладов судей местных и апелляционных судов и снижении должностных окладов у судей Верховного Суда.

«В течение длительного времени судебная система страдает от кадрового дефицита. Значительное количество судейских должностей в местных судах остается вакантным, что приводит к еще большей нагрузке на действующих судей. Таким образом, предложенный уровень оплаты труда для судей местных судов не создает достаточных стимулов для привлечения на судейские должности высококвалифицированных специалистов», — указал он.

По словам Дениса Маслова, хотя комитет и рекомендовал принять за основу законопроект, которым предлагается поднять должностной оклад в первой инстанции до 90 тысяч грн, обсуждение не будет простым.

«Вопрос сложный. Будем убеждать коллег по парламенту в необходимости поддержки именно этой инициативы. Параллельно продолжим в Комитете дискуссию по определению оптимального варианта определения базового должностного оклада судьи», — отметил он.

Отметим, что вопрос состоит и в том, что отвязка от прожиточного минимума должностных окладов судей позволит правительству регулировать их оклады фактически в «ручном» режиме.

Автор: Наталя Мамченко

