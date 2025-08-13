Практика судів
Глибоко непокоїть інформація щодо стрімкого зниження престижу професії судді в Україні – Дмитро Лубінець

11:20, 13 серпня 2025
Особливе занепокоєння Омбудсмена викликають випадки, коли кандидати у судді на завершальних етапах конкурсу до судів відмовляються від участі, надаючи перевагу посадам державної служби або приватній юридичній практиці.
Фото: armyinform.com.ua
Як повідомляла «Судово-юридична газета», парламентський комітет з питань правової політики після тривалого обговорення 12 серпня рекомендував Верховній Раді прийняти в першому читанні законопроект 13467-1. Ним пропонується встановити базовий посадовий оклад судді місцевого суду в розмірі 26 орудних величин або ж 90 220 грн в абсолютних цифрах.

Цей законопроект подав голова правового комітету Денис Маслов, і він є альтернативним тому, який подали народні депутати Руслан Стефанчук, Галина Третьякова, Данило Гетманцев та інші, за яким «голий» оклад судді місцевого суду становитиме 18,2 орудних величин або ж не менше 63 154 грн у 2026 році.

Це приблизно стільки ж, скільки становить оклад судді місцевого суду «на папері» зараз (63 060 грн). При цьому, розмір фактично отримуваної суддею місцевого суду винагороди після вирахування усіх податків і зборів становить 57 тисяч грн на місяць.

До законопроектів 13467 та 13467-1 надані висновки різних органів.

Зокрема, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вказав, що його глибоко непокоїть інформація щодо стрімкого зниження престижу посад суддів в Україні.

«Особливе занепокоєння викликають випадки, коли кандидати на посади судді на завершальних етапах конкурсу на зайняття вакантної посади судді відмовляються від участі у конкурсі, надаючи перевагу посадам державної служби або приватній юридичній практиці.

Така тенденція становить серйозний ризик для стабільного та сталого розвитку системи судоустрою України, що обумовлено, зокрема, неналежним рівнем суддівської винагороди суддям місцевих судів», зазначив Лубінець.

Для прикладу, за інформацією Міністерства фінансів, у 2024 році середній розмір нарахованої зарплати:

  • в Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей становив 56,5 тис. грн,
  • у Міністерстві юстиції – 66,8 тис. грн,
  • у Антимонопольному комітеті – 91,7 тис. грн,
  • керівництва Державного агентства з питань кіно – 125,7 тис. грн,
  • керівництва Фонду державного майна – 127,4 тис. грн,
  • керівництва Національного агентства з питань державної служби – 145 тис. гривень.

За його словами, аналіз пропонованих проектом базових розмірів посадових окладів для суддів дозволяє дійти висновку про несуттєве (формальне) підвищення посадових окладів суддів місцевих та апеляційних судів та зниження посадових окладів у суддів Верховного Суду.

«Протягом тривалого часу судова система потерпає від кадрового дефіциту. Значна кількість суддівських посад у місцевих судах залишається вакантними, що призводить до ще більшого навантаження на діючих суддів.

Таким чином запропонований рівень оплати праці для суддів місцевих судів не створює достатніх стимулів для залучення на суддівські посади висококваліфікованих спеціалістів», вказав він.

За словами Дениса Маслова, хоча комітет й рекомендував прийняти за основу законопроект, яким пропонується підняти посадовий оклад в першій інстанції до 90 тисяч грн, обговорення не буде простим.

«Питання складне. Будемо переконувати колег по парламенту у необхідності підтримки саме цієї ініціативи. Паралельно продовжимо в Комітеті дискусію щодо визначення оптимального варіанту визначення базового посадового окладу судді», зазначив він.

Зазначимо, що питання полягає і в тому, що відв’язка від прожиткового мінімуму посадових окладів суддів дозволить уряду регулювати їх оклади фактично в «ручному» режимі.

Автор: Наталя Мамченко

