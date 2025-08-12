Комітет рекомендував прийняти законопроект про підвищення окладу суддям місцевих судів до 90 тисяч грн за основу – Денис Маслов

Суддям місцевих судів можуть підвищити посадовий оклад до 90 тисяч грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань правової політики після тривалого обговорення 12 серпня рекомендував Верховній Раді прийняти в першому читанні законопроект 13467-1.

Як повідомив голова Комітету, народний депутат Денис Маслов, законопроектом пропонується встановити базовий посадовий оклад судді місцевого суду в розмірі 26 орудних величин або ж 90 220 грн в абсолютних цифрах.

«Питання складне. Будемо переконувати колег по парламенту у необхідності підтримки саме цієї ініціативи. Паралельно продовжимо в Комітеті дискусію щодо визначення оптимального варіанту визначення базового посадового окладу судді», зазначив він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», реалізація законопроекту вимагатиме у 2026 році додаткових видатків на виплату суддівської винагороди у 1,37 млрд грн, які планується забезпечити за рахунок надходження від сплати судового збору.

В чому полягає «підводний камінь»

Втім, тут має місце нюанс. Справа у тому, що законопроектом 13467-1, який вніс Денис Маслов, не пропонується закріпити у законі про судоустрій чи в іншому законі розмір самої орудної величини.

Цей розмір пропонується уряду у «базовому» законопроекті 13466, який передбачає лише доручення Кабміну забезпечити встановлення у 2026 році базової (орудної) величини для визначення розмірів посадових окладів у сумі не менше 3 470 грн.

Отже, по-перше, йдеться не про закріплення розміру орудної величини для розрахунку, а лише про доручення Кабміну, який може врахувати чи не врахувати це доручення у законопроекті про бюджет на наступний рік.

По-друге, якщо розмір орудної величини у 3470 грн не закріплюється в законі про судоустрій безпосередньо, то його можна буде змінювати іншими законами.

За принципом «замороження» прожиткового мінімуму для розрахунку окладів суддів на рівні 2102 грн, аналогічним чином можна заморозити чи застосувати будь-який інший розмір орудної величини для їх окладів.

Отже, сума в 90 тисяч грн – це не гарантована сума, а лише та, яку вбачають депутати як перспективу.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.