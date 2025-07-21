Денис Маслов вніс законопроект про підвищення окладів суддям місцевих судів до 90 тисяч грн, але є нюанс

Зміни передбачають обрахунок окладів суддів в орудних величинах, а розмір орудної величини буде встановлено Кабміном, доручення якому з «бажаним» розміром цієї величини міститься в іншому законопроекті, який зареєстрували Руслан Стефанчук, Галина Третьякова, Данило Гетманцев та інші.

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Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, нардеп від «Слуги народу» Денис Маслов зареєстрував анонсований ним законопроект 13467-1 «про підвищення окладів суддям місцевих судів до 90 тисяч грн».

Однак є нюанс – зміни передбачають обрахунок цих окладів в орудних величинах, тобто, відв’язку посадових окладів від прожиткового мінімуму. А розмір орудної величини буде встановлено Кабміном, доручення про що з «бажаним» розміром цієї величини міститься в іншому законопроекті 13466, який зареєстрували Руслан Стефанчук, Галина Третьякова, Данило Гетманцев та інші.

Що пропонує базовий законопроект Стефанчука

Як писала «Судово-юридична газета», «базовий» законопроект 13466 передбачає низку змін до Кодексу законів про працю, профільних для держорганів законів та закону про держслужбу. Перехідними положеннями Кабміну доручається «забезпечити розрахунок розміру базової (орудної) величини для визначення розмірів посадових окладів та її встановлення в проекті закону про Державний бюджет України на 2026 рік у розмірі, не меншому за 3470 грн».

Стосовно суддів, то для них розробили окремий законопроект 13467 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів». Відповідно до нього базовий розмір посадового окладу судді становитиме:

судді місцевого суду – 18,2 базових (орудних) величин (тобто, якщо виходити з орудної величини в 3470 грн, то не менше 63 154 грн у 2026 році);

судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду – 30,3 орудних величин (тобто, не менше 105 141 грн);

судді Верховного Суду – 45,4 базових (орудних) величин (тобто, не менше 157 538 грн).

Слід нагадати, що зараз посадовий оклад судді ВС становить 157 650 грн, апеляційного суду – 105 100 грн, місцевого суду – 63 060 грн.

Отже, якщо законопроекти будуть прийняті в такій редакції, то на розмір «голого» окладу судді порівняно з 2025 роком це не вплине.

Що пропонує Денис Маслов

Денис Маслов пропонує в альтернативному законопроекті, щоб базовий посадовий оклад судді місцевого суду складав не 18,2 орудних величин (як пропонується законопроектом Стефанчука-Третьякової), а 26 орудних величин.

Як, як порахував Маслов, це становитиме 90 220 гривень. В іншій частині законопроект не відрізняється від базового.

Як вказує голова комітету, «реалізація законопроекту вимагатиме у 2026 році додаткових видатків на виплату суддівської винагороди для суддів місцевих судів у розмірі 1 377 063,7 грн» (хоча, вочевидь, йдеться не про 1,37 млн, а про 1,37 млрд грн – прим. ред.). Зазначені видатки планується забезпечити за рахунок надходження від сплати судового збору.

В чому полягає «підводний камінь»

Втім, тут має місце нюанс. Справа у тому, що законопроектом 13467-1, який вніс Денис Маслов, не пропонується закріпити у законі про судоустрій чи в іншому законі розмір самої орудної величини.

Цей розмір пропонується уряду у «базовому» законопроекті 13466, який передбачає лише доручення Кабміну забезпечити встановлення у 2026 році базової (орудної) величини для визначення розмірів посадових окладів у сумі не менше 3 470 грн.

Отже, по-перше, йдеться не про закріплення розміру орудної величини для розрахунку, а лише про доручення Кабміну, який може врахувати чи не врахувати це доручення у законопроекті про бюджет на наступний рік.

По-друге, якщо розмір орудної величини у 3470 грн не закріплюється в законі про судоустрій безпосередньо, то його можна буде змінювати іншими законами.

За принципом «замороження» прожиткового мінімуму для розрахунку окладів суддів на рівні 2102 грн, аналогічним чином можна заморозити чи застосувати будь-який інший розмір орудної величини для їх окладів.

Отже, сума в 90 тисяч грн – це не гарантована сума, а лише та, яку вбачають депутати як перспективу.

Автор: Наталя Мамченко

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