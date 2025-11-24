У Німеччині пасажири вибігли на злітний майданчик, намагаючись наздогнати літак

Стосовно обох порушено справу про порушення порядку.

Фото: Bild

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В аеропорту Кельн/Бонн двоє громадян Румунії вибігли на злітний майданчик, спробувавши наздогнати вже від’їжджаючий літак Wizz Air. Чоловіки перетнули закриту зону, розмахували руками й намагалися привернути увагу пілота літака, що прямував до Бухареста, пише Bild.

Зазначається, що Airbus A321 рухався до злітної смуги з увімкненими двигунами та світловим маячком, коли за ним побігли двоє пасажирів, які запізнилися. Співробітники аеропорту оперативно затримали їх і передали поліції. Представник аеропорту заявив, що порушники незаконно скористалися аварійним виходом.

За даними федеральної поліції, чоловіки розбили скло аварійного вимикача й натиснули кнопку, відкривши вихід на льотне поле. Стосовно обох порушено справу про порушення порядку, також перевіряється порушення законодавства про авіаційну безпеку.

Літак зміг вилетіти з невеликою затримкою та прибув до Бухареста навіть раніше розкладу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.