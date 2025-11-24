В Германии пассажиры выбежали на взлетную площадку, пытаясь догнать самолет

В отношении обоих возбуждено дело о нарушении порядка.

Фото: Bild

В аэропорту Кельн/Бонн двое граждан Румынии выбежали на взлетную площадку, попробовав догнать уже отъезжавший самолет Wizz Air. Мужчины пересекли закрытую зону, размахивали руками и пытались привлечь внимание пилота самолета, летевшего в Бухарест, пишет Bild.

Отмечается, что Airbus A321 двигался к взлетной полосе с работающими двигателями и включенным сигнальным маяком, когда за ним побежали двое опоздавших пассажиров. Сотрудники аэропорта оперативно задержали их и передали полиции. Представитель аэропорта заявил, что нарушители незаконно воспользовались аварийным выходом.

По данным федеральной полиции, мужчины разбили стекло аварийного выключателя и нажали кнопку, открыв выход на летное поле. В отношении обоих возбуждено дело о нарушении порядка, также проверяется нарушение законодательства о воздушной безопасности.

Самолет смог вылететь с небольшой задержкой и прибыл в Бухарест даже раньше расписания.

